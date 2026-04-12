Salud rectifica y retirará los incentivos para reducir las bajas laborales en Cataluña

El CatSalut comunicará la semana que viene que los dos indicadores sobre las Incapacidades Temporales no computarán para los fondos de los centros ni para la parte variable de los profesionales

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña da marcha atrás sobre los incentivos para reducir las bajas laborales. La consejería de Olga Pané ha decidido que los dos indicadores sobre la duración de las Incapacidades Temporales (IT) en dolencias osteomusculares y de salud mental no computarán para la atribución de los fondos de los Equipos de Atención Primaria (EAP) ni para el cálculo de la parte variable de los salarios de los profesionales. El movimiento de Salud pretende aplacar las críticas de las entidades sanitarias y de sus socios parlamentarios. ERC y Comuns habían firmado un documento de apoyo a las reivindicaciones de los profesionales, y los Comuns incluso habían advertido de que su apoyo a los Presupuestos corría peligro. Salud prevé indicar a los EAP la decisión del Departamento a principios de la semana que viene.

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A principios de año, el CatSalut incorporó dos nuevos indicadores en su catálogo de objetivos que determinaban adaptar la duración de las bajas de salud mental y de las dolencias osteomusculares a unos plazos cercanos a los 20 días de media. De su cumplimiento dependía una parte del presupuesto del EAP del año siguiente y un pequeño porcentaje del salario variable de los profesionales. Según Salud, sin embargo, los indicadores pretendían evaluar la gestión de las bajas.

Tras firmar en 2025 con el Instituto Nacional de Seguridad Social un convenio que inyectaba 60 millones de euros para mejorar el circuito de las IT, el Departamento analizó las dos dolencias con mayor volumen de ITs en Cataluña (salud mental y patologías osteomusculares, según la consejería) y detectó que buena parte de los procesos médicos se alargaban porque los profesionales sanitarios no tenían un diagnóstico temprano. Sin esta prueba, los usuarios no podían iniciar su recuperación y el tiempo de baja se alargaba de forma “innecesaria”.

La intención de Salud ha sido inyectar estos 60 millones procedentes del INSS para agilizar las pruebas y realizarlas en centros privados. Salud entendía que, a medida que se realizaban más pruebas diagnósticas, la duración de las bajas se reduciría. “El objetivo principal es evitar que las bajas laborales se alarguen por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas”, remarcan desde Salud. Los dos indicadores, señalan, eran la forma de cuantificar el proceso.

Los profesionales no lo han visto así. “Los indicadores suponen una vulneración del derecho a la salud y una injerencia en el desarrollo profesional de los sanitarios en su tarea”, subraya el texto que el jueves hicieron público varias entidades y sindicatos sanitarios. Los médicos entendían que era contradictorio hacer prevalecer el criterio médico en la duración de una IT, como defendía el Govern, cuando al mismo tiempo se deben cumplir unos plazos de los que depende una pequeña parte del salario. El sector, en todo caso, ha recalcado desde el inicio que las quejas no se explicaban por cuestiones económicas, sino éticas.

Para la consejería, esta interpretación se “desvía” del objetivo matriz y, por tanto, “para evitar confusiones”, Salud comunicará a partir del lunes que “ninguna entidad sanitaria traslade estos objetivos sobre las IT mencionadas a las retribuciones variables de los profesionales”. Tampoco tendrán impacto en la financiación de los centros.

Fuentes del Departamento de Salud subrayan que el objetivo de la medida nunca fue presionar a los profesionales, sino mejorar el funcionamiento del sistema. “El criterio profesional de los médicos y médicas de atención primaria prevalece sobre cualquier otra consideración”, sostienen.

El cambio de posición pretende cortar de raíz un nuevo malestar de los médicos semanas después de las jornadas de huelga. En plenas negociaciones presupuestarias entre el Govern y ERC, la cuestión corría el riesgo de ir a más, y el Ejecutivo se ha movido para salir de un nuevo embrollo con los sanitarios. En este sentido, Comuns había anticipado que no apoyaría los Presupuestos si los indicadores seguían vigentes. En los despachos de los comunes había malestar porque el Govern ya se había comprometido en febrero, cuando llegaron a un acuerdo de presupuestos, en que “ningún médico vea reducidas sus condiciones económicas por la duración o la cuantía de las IT”. El requisito, sin embargo, seguía activo a pesar de que Jéssica Albiach, líder de Comuns, comunicó públicamente que dejaría de estarlo. Con aquel precedente en la memoria, los socios parlamentarios subieron durante la semana el tono y consiguen ahora una nueva rectificación del Departamento, esta vez, definitiva.