Muere uno de los dos escaladores heridos al caerles piedras en una vía de Montserrat

El joven de 30 años que en la tarde del sábado quedó en estado crítico al caerle unas piedras mientras escalaba en el macizo de Montserrat (Barcelona) junto con una mujer que también resultó herida crítica, ha fallecido en las últimas horas en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El accidente tuvo lugar pasadas las cuatro de la tarde en la montaña de Montserrat.

Los Bomberos fueron alertados de la presencia de dos escaladores heridos, en estado inconsciente, en una zona de escalada cerca del aparcamiento de Can Jorba. Tras el aviso, los bomberos activaron dos helicópteros de rescate de su unidad de medios aéreos en el que trasportaron un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y especialistas del grupo de actuaciones especiales.

A su llegada, los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a uno de los escaladores que se encontraba en parada respiratoria, mientras que estabilizaron al segundo. Posteriormente, helicópteros medicalizados del SEM evacuaron al joven al hospital del Vall d’Hebron de Barcelona y a la mujer (también de 30 años), al de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. Ambos ingresaron en estado crítico en los hospitales. El hombre o ha podido superar las heridas.