LOS40 Primavera Pop abre la temporada musical en el Olímpic Arena de Badalona
El macroconcierto reunió a 20 artistas nacionales e internacionales
El Olímpic Arena de Badalona acogió la noche del sábado LOS40 Primavera Pop, el festival que marca el inicio de la nueva temporada musical. Tres horas de música en directo protagonizadas por más de 20 artistas nacionales e internacionales de diferentes generaciones y estilos.
El macroconcierto reunió a Nil Moliner, Álvaro de Luna, Samuraï, Chiara Oliver, Clarent, Omar Montes, The Tyets, Walls, DePol, 31 FAM, Beret, Ruslana, Naiara, Max Navarro, Bombai, Adexe y Nau, La Beba, Enol, Oliver, Diana Murr y Ceaxe. Completaron el cartel Antonio Orozco y Juan Magán sendas actuaciones especiales con las que la emisora festejará su 60º aniversario.
Al concieto asistieron unas 8.000 personas y fue presentado por Dani Moreno y Toni Aguilar. El concierto lo abrió Antonio Orozco, que cantó tres canciones y uno de los momentos más emotivos fue cuando cantaron juntos Juan Magán y Omar Montes, que blandieron una bandera de Badalona. The Tyets y Chiara Oliver cantaron juntos la canción Fa dies.
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