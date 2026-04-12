Los concejales de Barcelona en comú pedirán cobrar dietas de la Diputación y el AMB para cederlas al partido

Los nueve concejales de Barcelona En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona empezarán a tramitar el cobro de dietas por asistencia a plenos y comisiones de la Diputación y del Área Metropolitana (AMB) para cederlas al partido. Hasta ahora, los concejales de los comunes habían renunciado a cobrar estas dietas, que ascienden hasta 973 euros cada pleno mensual de la Diputación y 368 los metropolitanos. La decisión busca “fortalecer” la organización con más recursos en vistas las elecciones municipales, explican fuentes del partido, y en ningún caso supone un incremento en las nóminas de los ediles, que ya ceden parte de su sueldo, de acuerdo con su pionero Código Ético.

En su único congreso en diez años, el pasado verano, Barcelona en comú acordó modificar su código ético para permitir el cobro de dietas, pero no había aplicado el cambio, que tampoco hizo público. Ahora, el grupo municipal ha acordado hacerlo efectivo. La decisión supone un giro en la política que Barcelona en Comú había aplicado desde su nacimiento en 2014, cuando el partido fundado por la exalcaldesa Ada Colau estableció que todos sus cargos renunciarían a las dietas. Más de diez años después, el partido considera que no puede desdeñar esos recursos. Al no cobrarlos, argumentan, se quedan en las arcas de las respectivas corporaciones supramunicipales y no se les da ningún uso.

Dietas que rozan los mil euros mensuales

En la práctica, los efectos de esta decisión se limitarán a las dietas que se generan por la asistencia a la Diputación y a la AMB, puesto que los concejales con dedicación exclusiva no cobran por acudir al Ayuntamiento de Barcelona. En la Diputación, la dieta por asistencia a una sesión plenaria mensuales de 973 euros, mientras que por acudir a las comisiones informativas y a la comisión especial de cuentas es de 446 euros. En el Área metropolitana de Barcelona, la dieta por asistir al Consejo Metropolitano es de 368 euros, mientras que las de las comisiones oscilan entre los 168 y los 420 euros. En ambos casos estos órganos se reúnen una vez al mes. La asistencia a la junta de gobierno -quincenal- y de portavoces-mensual- se remunera con 420 y 578 euros, respectivamente.

Fuentes de BComú aseguran que aún no han calculado qué montante mensual pueden ingresar gracias a esas dietas, puesto que depende del tipo de sesión y, además, no todos sus concejales son miembros de los dos entes.

Sueldos topados y en proceso de actualización

Los cargos de BComú, tanto los electos como los asesores, tienen los sueldos topados en cumplimiento de su código ético, lo que significa que el excedente entre su salario real y el que cobran en aplicación de estas reglas internas lo dan al partido. Con una cuantía de partida de 2.200 euros mensuales, a finales del primer mandato en el Gobierno, el partido decidió subir el sueldo de la alcaldesa en un 40% y de sus concejales un 27%. La decisión se tomó al darse cuenta de que con la dedicación que requiere el consistorio comportaba una sobrecarga de trabajo que requería cuestiones como contratar canguros, ayuda en casa, o a comer cada día de menú.

En el congreso de julio, la organización decidió actualizar de nuevo los límites salariales para ajustarlos a las responsabilidades de cada cargo. Según aprobó el plenario de la formación en octubre, la dirección de BComú deberá elaborar una “carta financiera” que defina una nueva escala salarial. Asimismo, el reglamento del código ético fija que el salario neto máximo no podrá ser “superior a cuatro veces el salario neto del SMI” en el momento en el que se apruebe esta carta.

Según su normativa interna, BComú tiene que tener lista la carta financiera al menos seis meses antes de las elecciones. Este documento establecerá dos supuestos de sueldo: uno, si llegan al Gobierno municipal, y otro por si se quedan en la oposición. Fuentes de la organización trasladan que siguen trabajando en ese documento, en el marco del nuevo ciclo político que abrió el partido tras su congreso de refundación, en julio de 2025, y la elección de la nueva ejecutiva, en diciembre.

Poco después, en febrero, proclamó a Gerardo Pisarello como candidato a la alcaldía acompañado de la concejal Carol Recio. El tándem se impuso en unas primarias al humorista y guionista Bob Pop y su número 2, la consejera del distrito del Eixample Mar Trallero. En el marco de ese proceso de renovación, BComú ha presentado esta semana su nueva imagen corporativa, que cambia los tonos anaranjados por el rojo y modifica su logotipo: ha pasado de ser una espiral a una letra C con un rombo inspirado en las esquinas del Eixample.