La consejera de Salud, Olga Pané, de baja tras romperse el peroné en un accidente doméstico

La consejera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha sufrido un accidente doméstico y se ha fracturado el peroné, ha informado este domingo el departamento. Durante su recuperación, añade un breve comunicado, asumirá las funciones de su cargo el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.

La baja de la consejera Pané es la tercera en el Govern en lo que va de año, tras la del president Salvador Illa, que sufrió un grave episodio de osteoemielitis púbica y tuvo que apartarse del cargo casi un mes; y la de la consejera de Educación, Esther Niubó, acabada de incorporar tras ser operada de un tumor. En ambos casos también asumió las responsabilidades de Illa y Niubó el consejero Dalmau.

La baja de Pané se produce coincidiendo con la decisión del Departamento de Salud, avanzada por este diario, de dar marcha atrás sobre los polémicos incentivos para reducir las bajas laborales. La consejería ha decidido que los dos indicadores sobre la duración de las Incapacidades Temporales (IT) en dolencias osteomusculares y de salud mental no computarán para la atribución de los fondos de los Equipos de Atención Primaria (EAP) ni para el cálculo de la parte variable de los salarios de los profesionales. El movimiento de Salud pretende aplacar las críticas de las entidades sanitarias y de sus socios parlamentarios.