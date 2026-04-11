María Pozuelo, coordinadora de Podem Catalunya: “Las políticas de Rufián no son las de Pere Aragonès”

María Pozuelo, coordinadora de Podem Catalunya, en la sede de EL PAÍS, este viernes 10 de abril.

La dirigente enfría contactos con Comuns de cara a las autonómicas: “La confianza se rehace con gestos”

Un día después de la celebración del acto donde Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) pidieron en Barcelona una alianza de izquierdas, la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo (Lanzarote, 50 años) atiende a EL PAÍS para insistir en que los republicanos se sumen a un proyecto transversal en España y para explicar los recelos con Comuns en Cataluña.

Pregunta. ¿Cómo vio el acto?

Respuesta. Como una oportunidad para unir ampliamente las izquierdas y para iniciar un debate dentro de los propios partidos, también en ERC, para encontrar fórmulas para una alianza electoral más amplia. Había muchos jóvenes ilusionados y esa es una gran noticia.

P. ERC dice que no se sumará.

R. Aún es pronto. La mejor manera de hacerse es con ERC como protagonista, junto a Podemos. Se necesita una unidad, en España y Cataluña, una unidad de la izquierda que vaya mucho más allá de la actual. Rufián y Montero son dos referentes que han generado mucha ilusión para que la izquierda se pueda poner en pie. Hay que poner todos los esfuerzos posibles para que esto salga adelante.

P. ¿Qué pueden ofrecer a ERC?

R. Una unidad muchísimo más amplia para hacer políticas valientes como las que nosotros ya llevamos muchos años haciendo en el Congreso. Aunque es verdad que las de políticas del Govern Pere Aragonès, por ejemplo, no fueron lo mismo que en el Congreso con Gabriel Rufián.

P. ¿En qué se diferencia Rufián de Aragonès?

R. La política del Govern de Aragonès no es la política de izquierdas que nosotras representamos y que nos hubiera gustado que se hiciera desde ERC. La ley Aragonés [cuando era vicepresidente del Govern en 2019] intentaba privatizar los servicios públicos, y gracias a la sociedad civil que se movilizó, se paró. Es una gran diferencia con lo que plantea Rufián.

P. ¿Podem defiende el referéndum para la independencia?

R. Sí. Lo hemos defendido siempre. El derecho a decidir va en nuestro ADN y nuestros valores.

P.¿Podemos está utilizando el efecto Rufián para volver a primera línea política?

R. No. Queremos lo que hemos querido siempre. Nosotras ya conformamos una unidad de la izquierda cuando no existía. Conseguimos llegar a un gobierno de coalición con las fuerzas plurinacionales y con un espacio confederal porque creemos precisamente en que hay que tener voz en el Congreso desde todos los puntos de vista. Eso sigue siendo así y seguimos trabajando para que pueda volver a suceder.

P. ¿Quién debería ser la cabeza de cartel de esta alianza?

R. Eso está por decidir. Yo abogo obviamente por Irene Montero a nivel del Estado, pero es evidente que aquí en Cataluña Gabriel Rufián podría serlo perfectamente. Es evidente.

P. ¿Los pactos deben replicarse en Cataluña?

R. Eso queda un poco más lejos, pero sí que podría ser una opción

P. Jéssica Albiach dijo en la ACN que estaban negociando.

R. Yo respeto mucho a Jéssica, pero no hay ningún tipo de negociación. No hemos hablado. Cuando dijo que había negociaciones y que estaban en permanente contacto con nosotras, eso no es cierto.

P. ¿Mintió?

R. No ha dicho la verdad porque no estamos en contacto y negociaciones no hay. Todo lo que sé es a través de intermediarios, no de forma directa. Eso sí, siempre hemos estado abiertas a hablar con todo el mundo. Lo que yo planteo es una manera distinta de hacerlo, porque parece que los pactos se circunscriben siempre a la lógica de hacer acuerdos en despachos y solamente para conformar listas. Y para nosotros eso no es lo más importante, que no significa que no lo sea; sino sentar una base a nivel político y que se ponga en el centro lo que es la precariedad que viven ahora los catalanes y catalanas. Nosotros nos vamos a presentar en las próximas autonómicas, esto seguro.

María Pozuelo, en la redacción de El País. Albert Garcia

P. ¿Qué van a hacer en las municipales?

R. Como fuerza política humilde que somos, no alcanzaremos todos los territorios, pero sí que intentaremos abarcar unos 60 o 70 municipios. Algunos en solitario, algunos en coalición.

P. ¿Cuál es la diferencia entre Podem y Comuns?

R. La manera de hacer política y cómo se abordan los problemas que tiene la gente. Nosotros somos un partido político muy arraigado a la calle y a los movimientos sociales. Esa es una diferencia muy grande con Comuns. A diferencia de ellos, nosotros abordamos la política con mayor seriedad y siendo conscientes de que no podemos estar haciendo política para hacer titulares o simplemente para poder conseguir un escaño en un parlamento o en un congreso

P. Usted denunció hace poco un maltrato a Podem desde la izquierda. ¿De quién hablaba?

R. No se cumplieron los acuerdos firmados cuando en 2023 instauramos En Comú Podem; y eso ha generado una desconfianza entre partidos.

P. ¿Qué acuerdos no se cumplieron?

R. Por ejemplo, Comuns expulsó a dos concejales nuestros en dos ayuntamientos [Sant Joan Despí y Sant Boi] sin ninguna razón política, simplemente por estar en gobiernos con mayoría absoluta a los que no queríamos acceder solo para acaparar un sillón o acaparar un salario de un asesor o de quien sea; y aquí hubo desacuerdos.

P. ¿Cómo se rehace la confianza?

R. Con gestos. Candela López [co-coordinadora nacional de Catalunya En Comú y diputada en el Congreso] dijo hace un año y medio que dejaría el escaño. Pero no lo hace para evitar que yo la releve [Pozuelo es la siguiente en la lista de Sumar, cuando Podemos ocupó varios puestos en la lista antes de romper relaciones políticas]. Lo lógico es que cumpla su palabra. No nos preocupa, pero para avanzar, hay que ser honestas y hacer lo que se dice, sino, la desconfianza permanece.

P. Se van a cumplir 15 años del 15-M. ¿Qué queda de aquello?

R. Hubo un cambio radical a la hora de hacer política y acabó con el bipartidismo. Otras fuerzas de izquierda entraron en las instituciones. Eso se sigue manteniendo y Podemos está ahí.

P. Los resultados no acompañan.

R. La coyuntura ha cambiado mucho. Tenemos una ola reaccionaria de derecha y de ultraderecha muy potente, con unos medios muy potentes, en algunos casos financiacdos con dinero público. Están llegando a parte de la ciudadanía con un mensaje muy populista y peligroso. Las izquierdas tenemos refelxionar para ver cómo lo abordamos. Montero y Rufián ya lo dijeron: tenemos que reformular la izquierda y hacer alianzas amplias en distintos territorios.

P. Pero la extrema derecha avanza sin alianzas. ¿Por qué ha capitalizado el malestar y no la izquierda?

R. Porque las políticas que se han hecho desde el gobierno no han sido suficientemente valientes y no han tenido en cuenta realmente la precariedad de la gente. El gobierno ha hecho políticas que habría podido hacer el Partido Popular. El PSOE y Sumar no aplican medidas concretas para que los fondos buitre no puedan tener miles de pisos vacíos y que pasen a ser públicos. La gente se enfada; y mucha gente de izquierdas se queda en la abstención. Y otros, llegan a pensar que la opción completamente contraria, será la solución. Tenemos que abordar esto y el acto de ayer puede ser un buen comienzo.