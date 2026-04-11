La red de Rodalies mantiene 179 limitaciones de velocidad casi tres meses después del accidente de Gelida

La red de Rodalies de Catalunya mantiene 179 limitaciones temporales de velocidad a punto de cumplirse los tres meses del accidente ferroviario de Gelida. Desde el pasado 20 de enero, los cortes ferroviarios y las limitaciones de velocidad han sido continuos hasta el punto de que, en febrero, se superaron los 220 enclaves con limitaciones de velocidad. Tanto Adif como Renfe se muestran optimistas con la lenta recuperación del servicio e informan de que cada día laborable se realizan 846 circulaciones. Suponen, señalan, el 94% de la oferta que se realizaba antes del accidente que desencadenó una crisis ferroviaria sin precedentes.

La reducción de limitaciones de velocidad es lenta pero progresiva y, tal y como advirtió el pasado martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, el Gobierno espera tener resueltas todas estas alteraciones para el próximo mes de junio.

Adif destaca que, gracias a los trabajos realizados el pasado mes de marzo, se consiguieron eliminar 36 limitaciones de velocidad. En febrero, el número de limitaciones necesarias era de 205, de las que 95 eran previas al accidente de Gelida y 110 posteriores. Desde entonces, se han eliminado 78 limitaciones importantes aunque se han ido añadiendo otras. Estas actuaciones temporales de velocidad pueden deberse a varias causas, entre ellas la meteorología adversa, incidencias detectadas por los sistemas de control, obras de mejora o anomalías detectadas por el personal ferroviario.

Desde el accidente -que coincidió con el temporal Harry- Adif asegura haber revisado más de 690 elementos de infraestructura. Se han estabilizado 33 tramos de trincheras y taludes, y se han movilizado a más de 400 efectivos, entre los que destacan 360 operarios y técnicos y 50 inspectores.

Además, en tres meses Adif ha ejecutado 13.680 talas de árboles en el conjunto de la red de las que 5.745 se han realizado en el trayecto Maçanet-Portbou. La tala de árboles forma parte del paquete de actuaciones emprendidas tras el accidente ya que hay el riesgo de que caigan sobre las vías o la catenaria, sobre todo, en lugares donde sopla la tramontana.

Alteraciones línea a línea

La R1 (la línea que conecta Molins de Rei con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) circula con 190 trenes en día laborable y está al 100% de la oferta previa a la crisis, aunque inicia y finaliza el recorrido en L’Hospitalet de Llobregat por las obras de Molins de Rei y Sant Feliu. La R1 ha recuperado desde el 7 de abril el recorrido completo entre Maçanet y L’Hospitalet, ya sin necesidad de servicio lanzadera entre Blanes y Maçanet.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana), sumando R2, R2 Nord y R2 Sud, opera con 267 circulaciones, también al 100%, con horarios adaptados y reducidos para compatibilizar el servicio con las obras de Adif en lo túneles del Garraf que se alargarán hasta junio.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa), sin contar las lanzaderas, funciona con 140 circulaciones, el 89% de la oferta previa al temporal. Desde el 7 de abril, se ha recuperado la oferta entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa Estació del Nord.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) sigue siendo la línea más afectada: presta 32 circulaciones, el 49% de la oferta previa al temporal Harry, arrastra afectaciones por las obras de Montcada Bifuració y el desdoblamiento entre Parets y La Garriga, no tiene servicio entre Ripoll y Puigcerdà por la borrasca y mantiene una oferta reducida entre La Garriga y Ripoll, con servicio alternativo por carretera en toda la línea.

La R8 (que une Martorell y Granollers pasando por Sant Cugat y Cerdanyola Universitat) solo presta servicio entre Rubí y Granollers Centre y mantiene transporte por carretera entre Rubí y Martorell por las obras del túnel de Rubí. Precisamente en la parte crítica del túnel, se ha retirado el balasto lateral de las dos vías, se han hormigonado las bases de las cerchas en 130 metros, se han recolocado las instalaciones y se han colocado 44 cerchas en 53 metros, mientras continúa su suministro e instalación y se procede al hormigonado. Unas obras que comenzaron el 14 de marzo y que han obligado a cortar hasta mayo el tráfico ferroviario de mercancías.