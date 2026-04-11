Barcelona destina 850.000 euros a un plan de apoyo a las librerías y llama a comprar en las de barrio

Coincidiendo con las semanas previas a Sant Jordi, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un plan de apoyo a las librerías, dotado con unos 850.000 euros anuales. La idea es “reforzar, impulsar y visibilizar”, a partir de quince acciones, el sector librero de la ciudad como una “pieza clave” del modelo cultural y de proximidad. El plan, presentado este viernes por el alcalde Jaume Collboni, ha sido consensuado con el Gremio de Libreros de Cataluña y su presidente, Èric del Arco. El alcalde recomendó a los vecinos que compren en las librerías de proximidad y “no en Amazon”.

“Comprando en librerías defendéis un modelo de ciudad, un modelo cultural, una manera de relacionarnos las personas y que los beneficios se queden en el territorio, en el barrio”, recalcó Collboni. Además de reforzar la profesionalización del sector, la presencia digital, las ayudas y subvenciones, uno de los puntos destacados de la iniciativa, es que en el futuro haya librerías “ubicadas” en locales municipales, próximos a bibliotecas y otros equipamientos culturales. La intención, concretó, es habilitar estos locales para que “formen parte del ecosistema” de librerías de la ciudad.

Otra cuestión de fondo del plan es conseguir, con las librerías y las bibliotecas como “agentes culturales”, que se “cierre el móvil y se abra un libro”. Por su parte, Èric del Arco señaló que en Barcelona hay unos 380 puntos de venta de libros y valoró un plan que, dijo “sin ninguna duda, marca un antes y un después” y calificó de “declaración política, pública y cultural”.

El presidente de los libreros celebró que aunque “Barcelona hoy marca el camino” es necesario pedir más a otras administraciones públicas, y proclamó: “Tenemos que decir con claridad lo que es estructural, que los libros se compran en las librerías, no es una cuestión de precio, ni de técnica, es, sobre todo, una cuestión política”.

Becas de estudio, para libreros y una campaña

El plan de apoyo a las librerías contempla la convocatoria de cuatro becas para cursar el diploma de especialización impartido por la Escuela de Librerías de la Universidad de Barcelona, y también se ofrecerán cursos específicos ajustados a las necesidades reales del sector. Además, en apoyo de la digitalización y la innovación tecnológica se ha dotado una línea de 80.000 euros para “impulsar proyectos como la creación de tiendas en línea” o para la mejora de sistemas de gestión y de herramientas digitales.

Asimismo, se digitalizará el Mapa literario de Barcelona, diez años después de la proclamación de Barcelona Ciudad de la Literatura UNESCO. Otra línea económica del plan, de 200.000 euros, es para una campaña para “poner en valor el papel de las librerías como comercios de proximidad y agentes culturales”. En este marco, se incluye la incorporación del libro en los programas municipales Bonus Cultura y Bonus Consum, que se pondrán en marcha próximamente.

El plan, por otra parte, prevé la delegación de la gestión de tres Becas Barcelona Crea para el Gremio de Libreros, “favoreciendo proyectos vinculados a la innovación, la mediación lectora, la programación cultural, la digitalización cultural y el desarrollo de nuevos modelos de negocio”. Actualmente, en Barcelona hay 134 librerías agremiadas, mayoritariamente pequeñas y medianas, independientes y arraigadas a los barrios, en el74 % de los casos, con un equipo de entre una y cinco personas.