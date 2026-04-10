Los familiares de los cinco catalanes muertos en el accidente de helicóptero en Nueva York reclaman mejorar la seguridad

Miembros de la familia Escobar Camprubí han recordado este jueves en Nueva York a Agustín Escobar, Mercè Camprubí y a sus tres hijos un año después del accidente en el que perdieron la vida tras estrellarse en el río Hudson el helicóptero en el que viajaban, por lo que han pedido una reforma urgente de los estándares de seguridad en las operaciones de este tipo de aeronaves turísticas, según trasladan en un comunicado.

“Ninguna familia merece pasar por lo que nosotros hemos pasado. Era el viaje de sus vidas y no volvieron. Esto no es solo por este accidente, sino por todos los que ha habido y los que pueden venir. La responsabilidad debe ser una responsabilidad compartida y una prioridad real”, han afirmado Joan y Berta, hermanos de Mercè Camprubí. La empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico, ya había tenido un percance con una de sus aeronaves, de acuerdo con New York Post. Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. La familia ha lamentado que, un año después de la tragedia, todavía no han tenido noticia alguna sobre el análisis del accidente y han añadido que la empresa New York Helicopter no se ha puesto en ningún momento en contacto con ellos.

La familia ha querido subrayar que este aniversario no solo es una fecha de recuerdo, sino también una llamada a la acción para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse, y todos han coincidido en señalar que la seguridad aérea no puede depender de excepciones regulatorias ni de estándares inferiores cuando se trata de vuelos con pasajeros.

El helicóptero era un Bell 206 que partió en torno a las tres de la tarde (las 21.00 hora española peninsular) y voló hacia el norte sobre el río Hudson, informó la portavoz de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. Giró hacia el sur cuando llegó al puente George Washington y se estrelló minutos después, a las 15.17 aproximadamente, hora local, golpeando el agua boca abajo y hundiéndose cerca del bajo Manhattan, añadió Tisch.

El comunicado incluye el anuncio de la creación de la Fundación Escobar Camprubí para honrar la memoria de sus seres queridos a través de acciones solidarias y que celebrará su primera gala benéfica el próximo 21 de abril en el Real Club de Polo de Barcelona para recaudar fondos y poner en marcha sus primeros programas de becas escolares.