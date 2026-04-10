La Generalitat da el visto bueno al último trámite para la conexión del tranvía de Barcelona por la Diagonal

Visto bueno al último trámite para la conexión del tranvía por la Diagonal de Barcelona. El consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), con mayoría de la Generalitat y la participación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB), ha aprobado este viernes el proyecto constructivo de la obra civil del tramo que falta para unir las dos redes de tranvía: entre Verdaguer y la plaza de Francesc Macià. La aprobación en la ATM llega después de que lo hiciera el Ayuntamiento a mediados de marzo y es el último trámite que faltaba. A partir de ahora, la financiación del conjunto depende de un convenio entre Govern y Ayuntamiento (el presupuesto prevé 80 millones de euros de gasto para la Generalitat y 115 para la ciudad). Y, con los proyectos aprobados, hay que licitar la ejecución de las obras.

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Pero todavía hay escollos: el principal, que el proyecto depende del presupuesto del Govern, que todavía no ha logrado apoyo político para sacarlo adelante. El segundo, que las obras (cinco años) no tienen fecha de inicio y se da por sentado que no comenzarán este mandato. Se acercan las elecciones de mayo de 2027, la ciudad está patas arriba en varios puntos del centro con obras grandes (Balmes, Urgell, Francesc Macià, la Rambla) y no es buen momento para molestar más a la ciudadanía, aunque sea para bien.

Para la unión definitiva de las dos redes del Tram (Trambaix en el Baix Llobregat y Trambesòs hacia Sant Adrià) faltan solo 2,8 kilómetros que tendrán tres estaciones: Diagonal-Cinc D’oros, Balmes y Casanova, además de la parada de unión en la propia plaza de Francesc Macià. Es una obra de gran trascendencia política, porque se arrastra desde hace décadas, y también ciudadana, porque conectará nueve ciudades, permitirá mejorar la intermodalidad entre transporte público (el propio Tram, buses, metro y Ferrocarrils) y está previsto que duplique la demanda del tranvía. Por ahora, estirar el Trambesòs desde Glòries hasta Verdaguer ha supuesto un aumento de viajeros del 50% desde 2023 (hasta 120.000 diarias). La unión también supondrá una disminución estimada en 12.500 vehículos diarios en el tramo central de la Diagonal.

Primero, la construcción de un gran colector

Las obra se ejecutarán de forma coordinada. El Ayuntamiento se encargará de la construcción de un colector de agua en la Diagonal y la urbanización de las calles. Y el Govern se encarga de la infraestructura propiamente ferroviaria (vías, catenarias, estaciones). La obra civil de la infraestructura tranviaria tiene un coste estimado de 47 millones de euros.

Las obras para culminar el tranvía tienen un coste de 115 millones de euros para el Ayuntamiento: 62 millones el colector y 53 la urbanización de la Diagonal, que supondrá ensanchar las aceras, sacar carriles para los coches y dar más espacio a bicis, autobuses y peatones. El proyecto de infraestructura ferroviaria requerirá una inversión de 80 millones.