Cataluña abre la convocatoria para las ayudas al alquiler de personas entre 36 y 64 años: requisitos y cómo solicitarla

Se podrá hacer la petición a partir de la semana que viene y las ayudas serán de hasta 200 euros

El Gobierno catalán abrirá la semana que viene la solicitud para pedir las ayudas para el alquiler de personas entre 36 y 64 años. Con una dotación de 106M de euros, esta ayuda -fruto de la negociación entre el Govern y els Comuns- busca asistir a personas que no tienen un riesgo inminente de exclusión, pero que necesitan ayuda para poder pagar el alquiler. Por eso, tanto el salario anual máximo como el tope de alquiler máximo han aumentado, un hecho que supondrá ampliar la cobertura a 40.000 nuevas unidades familiares, según el grupo de Comuns.

Requisitos para pedir la ayuda

El requisito principal es estar dentro de la horquilla de edad: de 36 a 64 años. Además la renda máxima anual debe ser de 36.279,32 euros. Una cifra que cuadruplica el Indicador de Renda de Suficiencia de Cataluña.

El alquiler máximo por una vivienda que está permitido para poder obtener la ayuda depende de la zona de Cataluña donde vivas. En Barcelona ciudad y la AMB (Área Metropolitana de Barcelona) el tope será de 1000 euros mensuales y en el resto de la provincia de Barcelona de 750 euros, igual que en Girona. En Tarragona se mantiene el tope a 700 euros, y en Lleida y Tierras del Ebro será de 600 euros.

En el caso del alquiler por habitación, en Barcelona y el área metropolitana el tope va a ser de 750 euros. En el resto de la provincia serán 350, y en la demarcación de Girona 400. En Tarragona se mantiene en 350 y en Lleida en 300 euros por alquiler de una habitación.

En el caso de familias numerosas, monoparentales o con algún miembro con discapacidad reconocida, el tope será de 1100 en Barcelona y la AMB, y de 900 en el resto del territorio.

Cuánto se puede recibir

La cantidad que contempla la ayuda es de un máximo de 200 euros y un mínimo de 50, que en la convocatoria anterior era de 20 euros. La suma recibida se decidirá en función de los ingresos y del esfuerzo que supone para cada persona el pago del alquiler.

Cuándo y cómo solicitarlo

La convocatoria se abrirá durante la semana que viene y habrá tiempo para solicitar la ayuda hasta el 30 de abril. La solicitud se podrán hacer de manera telemática en la web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya y presencialmente en las sedes especificadas en la misma convocatoria.