Aplazado tres meses el desahucio de Txema en Barcelona: el fondo propietario pide tiempo a la jueza para negociar

Txema Escorsa, el inquilino de la calle de Sant Agustí a quien la propiedad no quiere renovar el contracto, el día que se paró el primer intento de desahucio.

Desahucio aplazado y tres meses más para negociar una salida. La mediación del Síndic de Barcelona (el defensor del pueblo de la ciudad), ha conseguido que el fondo de inversión New Amsterdam Develpers (NAD) pida al juzgado tres meses para ejecutar el segundo intento de desahucio de Txema Escorsa, vecino de una finca del barrio de Gràcia que la empresa compró y está convirtiendo los pisos en colivings. La presión popular frenó el primer intento hace unas semanas. En el edificio, las habitaciones cuestan hasta mil euros cada una, casi tanto como lo que los vecinos pagan de alquiler por sus pisos enteros.

La Sindicatura ha informado este viernes de que la propiedad del número 14 de la calle de Sant Agustí ha solicitado el aplazamiento de la ejecución del desahucio previsto para el próximo miércoles día 15. “La petición se ha registrado este viernes y pide un aplazamiento de tres meses con la finalidad de intentar encontrar una solución extrajudicial al conflicto existente, sin perjuicio de los derechos y garantías de cada parte”, ha informado la Sindicatura.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha reaccionado con euforia y entiende que esta solución provisional es “un avance importante”, pero no definitiva. El sindicato señala que si se logró parar el primer intento fue por la presión popular y que ahora “NAD ha visto que no podrá desahuciar a Txema tan fácilmente como pretendía: les hemos estropeado los planes”. “Es una oportunidad para que NAD se siente finalmente a una mesa de negociación como hemos reclamado de inicio nuestra voluntad de diálogo sigue intacta”, dice el sindicato en un comunicado donde pide soluciones para todos los afectados.

El Sindicato recuerda que el caso de Sant Agustí, 14, no es una excepción. NAD tiene otros bloques en la ciudad con órdenes de desahucio para finales de mes y en mayo. La organización pide prohibir la compra de vivienda con finalidades especulativas y aplicar de forma más estricta y efectiva las regulaciones vigentes.