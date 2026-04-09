Un juez ordena detener al humorista Jair Domínguez para citarlo a un juicio tras una denuncia de Vox

La Audiencia de Barcelona ha dictado una orden de detención contra el humorista Jair Domínguez para asegurarse de que acude al juicio en el que se le acusa de incitación al odio, después de una denuncia efectuada por Vox, que pide para él dos años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comunicado este jueves que se ha procedido a dictar la búsqueda y detención del humorista para “garantizar la notificación de su citación en la vista oral”, después de no conseguir localizarlo a través de llamadas telefónicas y en el domicilio que ofreció. Domínguez ha reproducido en la red social X parte del auto judicial con un comentario sarcástico: “Pero qué AVERIGUAR PARADERO si estoy en Banyoles”.

Vox denunció al humorista por tildar al partido de ultraderecha de “neonazi” y pedir combatirlo “con un puñetazo en la boca” en un programa de la emisora pública Catalunya Ràdio el día posterior a las elecciones autonómicas de 2021, en las que Vox logró por primera vez presencia en el Parlament. Por ello, el juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía no ve delitos de odio en sus declaraciones, por lo que la única acusación será la ejercida por Vox, según informa Efe.

El auto remitido por la Sección Tercera de la Audiencia se explica por que Domínguez se encontraría, según el tribunal, en “paradero desconocido”. Ni los órganos judiciales ni los Mossos d’Esquadra han conseguido contactar con él y tampoco con su abogado Josep Alonso-Cuevillas. “Las razones expresadas son causa suficiente para decretar la búsqueda y detención del mismo”, añade el auto de la Audiencia de Barcelona, avanzado por El Món. “Uno de los fines constitucionales que legitiman la medida cautelar de búsqueda y detención -reza el texto- es el asegurar la presencia del acusado a disposición judicial y en el presente caso, a la vista de los hechos puede comprobarse que el acusado se encuentra en ignorado paradero”.

El partido ultra sostiene que el acusado arremetió contra Vox y sus votantes. “El pueblo más poligonero del Alt Empordà (Girona) vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar”, subrayó el humorista en antena, según recoge el escrito de acusación, en referencia a Vilamalla y La Pobla de Lafumet. “Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca”, añadió. La formación sostiene que las expresiones vertidas por el acusado constituyen una manifestación de “discurso de odio”, con unas palabras que, “al albergar unas connotaciones intolerables, hostiles y discriminatorias”, pretendían aumentar “el clima de violencia” contra Vox.

La Audiencia de Barcelona ordenó investigar el caso al considerar que Domínguez hizo esas afirmaciones ante una audiencia de “casi medio millón de oyentes de un programa en lengua catalana”, ante lo que considera que resulta “estadísticamente improbable que ninguno de ellos pudiera verse azuzado por el discurso en cuestión”.

En su resolución que ordenaba la investigación, la Audiencia apuntó que que cuando Jair Domínguez se refirió a los “fascistas”, lo hizo en “clara referencia a Vox” y que la expresión que profirió, en el sentido de que se les combate “con un puñetazo en la boca”, por su “contundencia y grafismo, carece de aparente acomodo en el ejercicio de la libertad de expresión”.