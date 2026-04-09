Rufián, antes de su conferencia con Montero: “Sería un desgraciado si renunciara ERC: estaré hasta que me echen”

El portavoz de ERC Gabriel Rufián conversa con la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en 2023.

La presidenta y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el líder de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, han ofrecido este jueves sendas entrevistas en radios catalanas, a manera de abrebocas de la conferencia sobre el futuro de la unidad de la izquierda que darán esta tarde en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. No ha habido muchos detalles de la posible fórmula, pero si mensajes directos a varios niveles. El republicano ha instado a la cúpula de su partido a que tome las riendas en la negociación de una posible confluencia de la izquierda alternativa en toda España y acepte sin tapujos su “responsabilidad histórica” de frenar el fascismo. Rufián no se ha ahorrado críticas a su formación pero sin romper nada: “Sería un desgraciado si renunciara ERC. Estaré hasta que me echen”, ha apostillado durante la entrevista a Catalunya Ràdio. Montero, por su parte, ha pasado por los micrófonos de Ser Catalunya, donde ha alabado a Rufián y ha esbozado una candidatura bicéfala con ERC en Cataluña y Podemos en el resto del Estado y que defienda entre otras cosas el referéndum.

La idea de una coalición que implique difuminar las siglas de ERC es rechazada tajantemente por la cúpula republicana, algo que hecho quedará reflejado con la ausencia de su presidente Oriol Junqueras en el acto político, aunque si envía a dos de sus primeras espadas. La dirección de Podemos también había descartado en su día la fórmula propuesta por Rufián de dejar que en cada provincia se presentara la formación de izquierda alternativa que hubiera ganado anteriormente, para así maximizar el voto. “Quiero continuar estando en Esquerra y es un honor representarlo”, ha insistido Rufián, en un momento de máxima tensión por la divergencia entre lo que defiende y lo que quiere la dirección de Junqueras.

Eso sí, el portavoz ha alabado a su gran valedor político -al que quiere ver como presidente de Cataluña- y ha calificado de “salseo” cualquier afirmación sobre cómo su cruzada por la unidad de las izquierdas ante la ola reaccionaria ha agriado su relación con el exvicepresident o sobre la mala relación con el grupo parlamentario en el Congreso. “En ERC tenemos una responsabilidad histórica, que es frenar el fascismo. Decir que no estamos para inspirar a las izquierdas españolas es no conocer nuestra historia”, ha zanjado.

De ahí que le pida a Junqueras que tome la rienda de la negociación sobre una posible confluencia, de la que no ha querido dar detalles “para no dar claves a las direcciones de los partidos”. “No me hace menos independentista decir que quiero que le vayan bien a las izquierdas españolas. El escenario ideal es un PSOE sometido”, ha defendido, criticando que ahora se cuestione su opción independentista por defender la confluencia. “Solo pido que sean conscientes de lo que viene, como ilegalizar los partidos independentistas. No actuar respecto a eso es negligente”, ha remarcado. “No tengo ningún interés en gobernar España, quiero que se gobierne bien”, ha agregado, un mensaje que ha repetido posteriormente: “No quiero ser ministro de España”.

Montero, por su parte, ha alabado a Rufián, al que considera una figura que “emociona a muchas personas”. “Lo que diremos en este acto es que estamos dispuestos a hacer equipo. Los partidos son las herramientas en las que la gente se organiza para hacer política. Podemos en España y ERC en Cataluña podemos impulsarlo, hay muchas formas de impulsar una cooperación”, ha dicho en Ser Catalunya, esbozando así esa doble candidatura.

Ese frente, ha añadido Montero, defendería un referéndum. “Vamos a defender los derechos de los pueblos, la clave de la construcción antifascismo pasa por los sectores populares pero también por una izquierda plurinacional”, ha asegurado.

Rufián, por su parte, ha dicho que las claves para lidiar con la extrema derecha pasan, más allá de la acción electora, por no insultar a sus votantes. “Es un error decirle al votante de Vox y Aliança Catalana que son fascistas. Son gente que esta enfadada”, ha asegurado. “Hay que llenarle la nevera a la gente, hay que ganar la batalla cultural pero también los derechos”, ha añadido. Y ha insistido en la necesidad de entrar en los temas incómodos como la seguridad o la inmigración.

La entrevista en la radio catalana ha sido la antesala de la charla que Rufián mantendrá con Montero la tarde de este jueves en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El acto colgó el cartel de completo poco tiempo después de conocerse su escenario final, una muestra del interés que genera también en Cataluña la discusión sobre el futuro del espectro de la izquierda más allá del PSOE de cara a frenar el auge de la derecha y extrema derecha.