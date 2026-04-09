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Cataluña
obituario

Muere el filósofo Pere Lluís Font, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2025

Fue traductor de grandes pensadores y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona especializado en filosofía moderna y filosofía de la religión

Pere Lluís Font, fotografiado en su casa en Sabadell en marzo del 2025.Albert Garcia
Mar Rocabert Maltas
Mar Rocabert Maltas
Barcelona -
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El filósofo, teólogo y traductor Pere Lluís Font ha fallecido este jueves a los 91 años, según ha informado Òmnium Cultural, la entidad que le concedió hace un año el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en su edición número 57, la primera que ha reconocido con este galardón a un filósofo. Profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durante 36 años, especializado en filosofía moderna y filosofía de la religión, escribió una decena de ensayos sobre Kant, Pascal, Montaigne o Descartes, además de traducir al catalán obras de grandes pensadores del período moderno y de coordinar varios títulos sobre pensamiento religioso.

Pere Lluís Font (Pujalt, 1934), filósofo, teólogo y traductor, fue una persona rigurosa y académica que centró sus esfuerzos y conocimientos en enriquecer la universidad catalana y la bibliografia en catalán de los principales nombres de la filosofía moderna, traduciendo a Descartes, Kant, Montaigne, Spinoza y a Pascal. Por su versión de Pensaments i opuscles (Adesiara, 2021), una obra de 800 páginas de este último filósofo y matemático, mereció el Premio Nacional de traducción en 2022, otorgado por el Ministerio de Cultura.

Además de publicar una decena de libros sobre filosofía y teología, recogiendo y aportando su visión sobre los pensadores que estudió de forma muy meticulosa; también tradujo al catalán obras tan relevantes como Discurs del mètode de Descartes (Edicions 62, 1996); Crítica de la raó pràctica de Kant (Edicions 62, 2003) o Tractat de l’esmena de l’enteniment y Cartes sobre el mal, de Spinoza (Edicions 62, 1991). Trabajó hasta hace poco, como muestra la publicación el año pasado de Poemes essencials de Joan de la Creu (Fragmenta, 2025) y el ensayo La filosofia al natural (Edicions de la Universitat de Barcelona, 2025).

Quizá por su ejercicio diario, Pere Lluís Font gozó de la lucidez de un sabio hasta el final y en una entrevista en el suplemento Quadern después de recibir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, recordaba que el principal objetivo de su carrera fue enseñar filosofía a través de su historia. “La historia de la filosofia te permite conversar con los espíritus más lúcidos y originales de la historia, y uno de los placeres más extraordinarios de este mundo es entender y hacer entender”, afirmaba, sintiéndose dichoso por haberse dedicado a la docencia.

Nacido en un pequeño pueblo del Pallars Sobirà, Pere Lluís Font, de família campesina y humilde, estudió como seminarista en el Seminario Conciliar de La Seu d’Urgell. Él mismo contaba que llegó al seminario con la idea de ser capellán, pero pronto descubrió “ideas renovadoras” que le empujaron a viajar a Francia. Fue en Tolosa donde se licenció en Filosofía y en Teología, como laico, tal y como puntualizaba. Tras siete años de estudios y formación regresó a Cataluña. En 1963 entró como ayudante de Joaquim Carreras i Artau en la Universitat de Barcelona, pero con la creación de la UAB se trasladó a Bellatera en 1968. Hasta su jubilación en 2004, fue un profesor que ejerció con entrega. Como su querido Kant, llegaba siempre puntual al aula, vestido como los profesores de antaño, siempre con traje y corbata. Discreto, educado y afable, dispuesto a compartir su pasión por el saber.

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