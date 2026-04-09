Rufián en su charla con Montero en directo: “¿Por qué ERC no puede inspirar como en otros momentos a la izquierda española?”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero conversan a esta hora en Barcelona en un acto centrado en el futuro de la izquierda en España. El debate, titulado en catalán Què s’ha de fer? (“¿Qué se tiene que hacer?”) es moderado por el exdiputado de los Comunes Xavier Domènech y ha empezado con la pregunta de qué hacer ante el panorama actual de auge de las derechas.

“¿Por qué ERC no puede inspirar como en otros momentos a la izquierda española?”, ha comenzado diciendo Rufián, a la pregunta sobre qué ha de hacer la izquierda alternativa para superar la ola reaccionara. El portavoz de los republicanos en Madrid pone así el foco en su partido. Ya esta mañana, en Catalunya Ràdio, Rufián ha pedido a su jefe de filas, Oriol Junqueras, que tome las riendas de la negociación sobre una posible confluencia de la izquierda alternativa que bloquee a la ultraderecha. “No me hace menos independentista decir que quiero que le vayan bien a las izquierdas españolas. El escenario ideal es un PSOE sometido”, ha defendido “No tengo ningún interés en gobernar España, quiero que se gobierne bien”, ha agregado, un mensaje que ha repetido posteriormente: “No quiero ser ministro de España”.

Montero ha pedido pensar más allá del simple hecho electoral. “Uno de los retos pasa por poner en el centro nuestro proyecto de una sociedad mejor y estar orgullosas de ellos. Hay que recuperar la brújula de los principios”, ha añadido. Eso ha de derivar, ha añadido, en “la capacidad de hacer que pasen cosas” como la intervención de los precios de la vivienda.

Más allá de la derivada de cómo encaja Esquerra Republicana el aterrizaje en su jardín de una propuesta de unidad electoral que rechaza de plano y compromete la figura de su hombre fuerte en Madrid, el acto también dará alguna pista sobre cómo vislumbran los morados su carrera para las elecciones generales.

De entrada, el propio anuncio del acto conjunto en Barcelona, el pasado día 19 de marzo, supuso ya cierto giro en Podemos. Los morados ni siquiera enviaron una representación oficial a la charla entre Rufián y el diputado madrileño por Más Madrid Emilio Delgado del pasado mes de febrero. Incluso antes de celebrarse el encuentro, el portavoz del partido, Pablo Fernández, prácticamente la menospreció al calificarla de “una charla más” como hay muchas sobre “cine, música, política, ciencia o física cuántica” y considerar que no merecía una valoración suya.

En ese foro, el republicano no solo planteó su propuesta para maximizar el voto progresista sino que también defendió la necesidad de contar con los de Irene Montero para cualquier proyecto unitario de la izquierda. “Quien crea que esta gente sobra se equivoca. Son imprescindibles”, aseguró.

El desdén en las filas de Podemos se mantuvo después del acto. Su secretaria general, Ione Belarra, criticó dos días después la idea de Rufián de que se apoyara en cada provincia a la lista de izquierdas con mejor resultado previo. “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Que hay que apoyar al PSOE y votar al PSOE porque es la candidatura más grande”, aseguró en su intervención en el Consejo Ciudadano, el máximo órgano del partido.

Menos de un mes después, Belarra está en primera fila del auditorio de la Pompeu Fabra, en un acto instado por la propia Montero, que siempre ha simpatizado con el portavoz republicano. Entre medias, un sonoro fracaso de la izquierda alternativa en las elecciones de Castilla y León, que ya agravaba el escenario de las aragonesas, y el autocriticado pacto in extremis para integrarse en Por Andalucía en las andaluzas. Y Sumar, por su lado, buscando cómo reinventarse ya sin Yolanda Díaz al frente. “¿Que todos los aparatos de los partidos me van a dar? Llevo diez años en esto, sé como funciona”, había lamentado Rufián en el acto de Madrid, que ahora ve cómo Podemos se hace cargo de la logística de Que s’ha de fer.