Illa y Puente abordan en el Palau la culminación del traspaso de la R1 y el estado de Rodalies

El president Salvador Illa se ha reunido este jueves en el Palau de la Generalitat con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar la situación de Rodalies, sumida en una crisis permanente desde de que en enero sufrió los efectos del temporal Harry. Los dos dirigentes abordaron durante el encuentro, que empezó a las 7.00 de la mañana, las obras de mejora que se están realizando en la red así como la culminación del traspaso de la R1 tras a constitución de la empresa mixta de Rodalies.

Esta es la primera vez que Puente visita Barcelona desde que estalló la grave crisis de Rodalies, desencadenada tras el accidente mortal en Gelida que le costó la vida a un maquinista en prácticas. El ministro viajó este miércoles a Barcelona para asistir a la entrega del premio literario de Aena y aprovechó la circunstancia para entrevistarse con Illa. En la reunión han participado también el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, que se estableció por petición del Govern unas semanas en Barcelona para dirigir la crisis, y la consejera de Territori, Sílvia Paneque.

La entrevista se realió en un clima “cordial y de máxima colaboración institucional”, según fuentes del Govern y del Ministerio. Los dos dirigentes abordaron también las obras que se deben realizar en la red para mitigar el impacto del cambio climático. La previsión del Ejecutivo es que la red de Rodalies, salvo en dos tramos, recupere la normalidad a final de este mes de abril y la primera semana de mayo.

El Ministerio ha subrayado en un comunicado que más de 400 técnicos de Adif han intervenido en las obras de mejora. “Tanto Puente como Illa han coincidido en la necesidad de colaboración entre las diferentes administraciones para garantizar la eficacia de transporte”, dice el texto, que pone como ejemplo la empresa mixta de Rodalies, que tendrá capital de ambas administraciones y se encargará ”de la gestión del servicio de trenes en la región”. El Ministerio ha mostrado su compromiso con el Plan de Rodalies, que prevé una inversión de 8.000 millones de euros.

Hasta ahora, Adif ha invertido 115 millones para paliar los desperfectos provocados por el temporal Harry en la red, mientras el Govern ha desembolsado 13 millones para costear el refuerzo de autocares interurbanos y la contratación de informadores que abonará el Ministerio, según asegura el Govern.