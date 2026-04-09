ERC y Comuns firman con las entidades sanitarias reclamar que se eliminen los incentivos en las bajas laborales

Los socios de Govern aumentan la presión contra el Ejecutivo de Salvador Illa. ERC y Comuns han firmado juntamente con la CUP un documento elaborado por varias entidades sanitarias y sindicales en el que reclaman eliminar los incentivos económicos en las altas laborales de salud mental y dolencias osteomusculares. “Los indicadores suponen una vulneración del derecho a la salud y una ingerencia en el desarrollo profesional de los sanitarios de su tarea”, remarca el texto. La cuestión amenaza con convertirse en una piedra en el zapato del Govern en plenas negociaciones presupuestarias.

El documento carga contra los dos indicadores que el CatSalut incorporó a principios de año en el catálogo de objetivos para los proveedores sanitarios. Estos pasan por conseguir que las Incapacidades Temporales (IT) tengan de media una duración de 20 días en los casos de salud mental y 17 días en las dolencias osteomusculares. Su consecución garantiza un porcentaje de la parte variable del presupuesto de los Equipos de Atención Primaria (EAP), que alcanza hasta un 5% del total. “Es clave para el correcto funcionamiento de la atención primaria”, describe el texto. Según La Capçalera y Focap (Fòrum Català d’Atenció Primària), dos de las entidades profesionales vinculadas a la Atención Primaria, estos indicadores también afectan al salario de los profesionales porque cumplirlos de forma colectiva es también una parte del salario variable individual (lo que se conoce como DPO, las Direcciones por Objetivos). “Los nuevos indicadores suponen una medida de presión económica con impacto tanto en los equipos como en los profesionales”, resumen.

La posición de los profesionales choca de lleno con la del Departamento de Salud, que defiende que únicamente los criterios médicos pesan sobre las altas laborales. El contenido de los indicadores, que ya estuvieron vigentes entre 2017 y 2022 según la consejería, sin embargo, irrita a los médicos de familia. “La consejera dice que no se trata de recortar las bajas, sino de agilizar diagnósticos. Esto es mentira, porque si se quiere hacer esto, se debe invertir en sanidad pública. En cambio, se apuesta por un convenio [...] que señala claramente que se debe incentivar económicamente a los médicos de familia para reducir la duración de las bajas laborales”, ha reprochado Eva Viciano, miembro de Focap.

Tras una reunión celebrada en el Parlament con los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP, en la que el PSC se ha ausentado a última hora según los asistentes, las entidades han anticipado que tomarán “nuevas medidas” si el Departamento mantiene los indicadores activos. “Dijeron tras el acuerdo de Presupuestos con los Comunes que ya decaería, pero no ha sido así”, ha lamentado Viciano.

Según el documento suscrito por el PSC y Comuns en el acuerdo de presupuestos, el pasado mes de febrero, Salud se comprometió a “garantizar que ningún médico ni ningún equipo directivo de los centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o la cuantía de las IT”. El texto añadía que prevaldría siempre “la prescripción y el seguimiento a criterios profesionales”. “La pelota está en el tejado del Govern”, anticipó el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, tras advertir que su grupo no apoyaría los presupuestos catalanes si Salud no cambiaba los indicadores.

Además de Comuns, ERC también ha mostrado perfil propio en plenas negociaciones. Los republicanos y el Govern están actualmente perfilando un posible pacto presupuestario, y el movimiento del partido de Junqueras añade presión al Ejecutivo. Ester Capella, portavoz en el Parlament, ya aseguró el martes que la medida es una “mala praxis” y pidió una rectificación.