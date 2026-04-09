El Institut d’Estudis Catalans detecta prácticas coercitivas en su sección de Sociología, controlada por el CREA de Ramón Flecha

El Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha decidido dar un paso más tras la investigación iniciada en la Asociación Catalana de Sociología, controlada por miembros del CREA (Community of Research on Excellence for All), un grupo académico vinculado a la Universitat de Barcelona (UB) que está bajo investigación de la Fiscalía por una acusación de coerción sexual. El consejo permanente de la institución ha decidido cesar a la junta directiva de su sociedad filial y, de paso, retirar el Premio Cataluña de Sociología de 2019 a Ramón Flecha, líder del CREA. Argumenta su decisión en los resultados de una investigación interna, cuyas conclusiones detectan un deterioro del funcionamiento interno de la sección de Sociología y prácticas percibidas “como excluyentes o sigilosamente coercitivas, además de episodios de acoso y presión”, según un comunicado emitido este jueves.

La Asociación Catalana de Sociología tenía suspendidas sus actividades desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando se inició la investigación interna a raíz de que la entidad salió en defensa del CREA después de las denuncias. El órgano de gobierno del IEC ha decidido levantar esa suspensión de actividades y nombrar una junta provisional, que tendrá que presentar una reforma de estatutos en un plazo de seis meses.

El CREA, un grupo de investigación vinculado a la Universitat de Barcelona hasta su disolución en diciembre pasado a causa de las denuncias, controlaba la sección a través de su junta directiva desde 2017. Desde entonces, ha llegado a concluir el IEC, “se ha producido un deterioro sostenido del funcionamiento interno del ACS, caracterizado por actuaciones contrarias al carácter de sociedad filial del IEC y prácticas percibidas como excluyentes o sigilosamente coercitivas, además de episodios de asedio y presión”.

En un comunicado de este jueves, el IEC señala que la investigación efectuada también muestra una limitación de pluralismo y la instrumentalización de la sección como “altavoz institucional de los intereses del grupo CREA, además de un blindaje progresivo de la Junta Directiva”. Es por todo ello, que el IEC “deplora y reprueba las malas prácticas, conductas inapropiadas y muestras de deslealtad institucional”.

La decisión del Institut d’Estudis Catalans coincide con la investigación que realiza la Fiscalía de Barcelona después de que la Universidad de Barcelona le trasladara las conclusiones de una investigación interna tras la denuncia de 14 miembros del CREA que señalaban casos de coerción sexual en el grupo, durante mucho tiempo referente investigador de la mayor universidad catalana. El perfil de las denunciantes abarcaba a alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas. Todas ellas relataban haber mantenido relaciones sexuales con Flecha en un ambiente de “desigualdad jerárquica y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.