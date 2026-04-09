El comisionado de turismo del Ayuntamiento de Barcelona defiende limitar el aforo de los monumentos privados

El comisionado por la Gestión Sostenible del Turismo del Ayuntamiento de Barcelona José Antonio Donaire ha defendido este jueves la limitación de aforo en los monumentos privados de la ciudad. Donaire ha intervenido en la apertura del ciclo Ciudades y Turismo del CCCB, en una charla con el periodista Miquel Molina y el público. Tras señalar medidas como la reducción de hasta medio millón de visitantes anuales en un espacio de titularidad municipal como es el Park Güell, el comisionado ha apoyado también la limitación de aforo en equipamientos o monumentos privados: “Tenemos que hacerlo, extraer o limitar la presión es una forma de mejorar la experiencia e invitar al visitante a que descubra otras partes de la ciudad”.

Donaire ha aplaudido la apuesta del gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni de poner límites al turismo. Ha apostado también por hacerlo en espacios púbicos o abiertos y ha insistido en que “reducir la presión es un término de gestión, pero también un hecho que permite la conexión emocional entre el lugar y el individuo, que es la esencia del turismo”. En este sentido, ha confrontado el concepto de “fast look”, hacerse una foto y pasar al siguiente punto de interés, con conseguir “estar un poco más de tiempo y con un poco menos de gente”.

Bajando a estrategias turísticas concretas, ha constatado que “las mejores estrategias turísticas son a veces no turísticas”: intervenir en el espacio público para recuperar paisaje, reducir la presión de las terrazas o recuperar la esencia de una plaza o un mercado. En este sentido ha señalado proyectos como el juego en la plaza de la Sagrada Familia los fines de semana o el intento de recuperar la esencia del mercado de la Boqueria. En ambos casos son espacios que el Ayuntamiento ha declarado EGA (Espacios de Gran Afluencia) y que trata de recuperar de forma “quirúrgica”.

Donaire también ha apostado por la idea de que el objetivo es conseguir “que los ciudadanos tengan la sensación en el paisaje urbano de que todas las piezas que lo configuran les pertenecen, dar centralidad a políticas que ubican al residente como usuario principal de la ciudad”. Lo que pasa por “zonas recuperadas para uso ciudadano”.

Sobre la polémica ampliación del aeropuerto, el comisionado ha sido honesto al recordar que basta buscar en las hemerotecas para ver que no es partidario de la ampliación. “Vamos hacia nuevas formas de movilidad, hay que generar un modelo turístico que no se base en la producción en masa y el consumo de energía fósil”, ha dicho y ha advertido también de que “limitar la capacidad del aeropuerto puede limitar también otras actividades”.

Donaire ha rechazado que el turismo sea la principal causa de la crisis de vivienda y ha alertado de que “Barcelona no dejará de ser una ciudad turística”. “El modelo Barcelona seria la glocalidad”, ha dicho: “La ciudad debe ser global y no renunciamos a ello porque nos permite atraer capital, talento... pero al mismo tiempo debemos reivindicar que protegemos y hasta somos excelentes en los elementos que nos hacen ser nosotros”.