Cataluña
Accidentes

Mueren dos personas ahogadas tras caer en una arqueta y una acequia en Lleida

Las dos muertes sucedieron ayer por la tarde y fueron accidentales

Coche de un equipo sanitario del Servicio de Emergencias Medicas (SEM).Albert Garcia
Agencias
Lleida -
Dos personas han muerto este martes en Lleida. Se trata de una mujer de 73 años y un hombre de 53 años que cayeron accidentalmente por una arqueta y una acequia en Vallfogona de Balaguer y Castellnou de Seana (Lleida) respectivamente.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que la primera muerte fue en Vallfogona de Balaguer a las 18 horas de este martes, cuando la mujer, que iba acompañada de una amiga, cayó accidentalmente en una arqueta de cabeza y no pudo salir. Las mujeres iban andando por una zona de caminos en el campo, y tras pararse a descansar, una de ellas cayó y murió ahogada.

A las 19:50 el 112 recibió un avisó de que en Castellnou de Seana un hombre de 53 años había caído accidentalmente en un canal con tuberías cuando ayudaba a los campesinos en el riego de las cosechas. El hombre fue arrastrado por la corriente del agua. Hasta el lugar se desplazaron los equipos de emergencias y no ha sido hasta las 03:00 horas de este miércoles cuando han podido rescatar su cuerpo sin vida.

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Almohada viscoelástica con soporte cervical para dormir de lado. COMPRA POR 34,99€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
