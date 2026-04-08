Mueren dos personas ahogadas tras caer en una arqueta y una acequia en Lleida
Las dos muertes sucedieron ayer por la tarde y fueron accidentales
Dos personas han muerto este martes en Lleida. Se trata de una mujer de 73 años y un hombre de 53 años que cayeron accidentalmente por una arqueta y una acequia en Vallfogona de Balaguer y Castellnou de Seana (Lleida) respectivamente.
Los Mossos d’Esquadra han confirmado que la primera muerte fue en Vallfogona de Balaguer a las 18 horas de este martes, cuando la mujer, que iba acompañada de una amiga, cayó accidentalmente en una arqueta de cabeza y no pudo salir. Las mujeres iban andando por una zona de caminos en el campo, y tras pararse a descansar, una de ellas cayó y murió ahogada.
A las 19:50 el 112 recibió un avisó de que en Castellnou de Seana un hombre de 53 años había caído accidentalmente en un canal con tuberías cuando ayudaba a los campesinos en el riego de las cosechas. El hombre fue arrastrado por la corriente del agua. Hasta el lugar se desplazaron los equipos de emergencias y no ha sido hasta las 03:00 horas de este miércoles cuando han podido rescatar su cuerpo sin vida.
