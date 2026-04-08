La Universidad Politécnica de Cataluña crea un campo de pruebas de la tecnología 6G

La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha puesto en marcha el 6GLabNet UPC, un nuevo banco de pruebas para probar y validar tecnologías de 5G+ y 6G en entornos reales de ámbitos como la robótica, drones, soluciones industriales o realidad aumentada. La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros y estará al servicio de la investigación, la docencia y el tejido empresarial, se ha presentado este miércoles en el Campus Diagonal Nord de Barcelona con la presencia del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. “En un mundo con gente empeñada en crear problemas hay que valorar a quienes trabajan para solucionarlos”, ha destacado el ministro sobre la iniciativa, impulsada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

El 6GLabNet cuenta con 32 kilómetros de fibra óptica cedida por la Generalitat que conecta el Campus Diagonal Nord de Barcelona y el Campus del Baix Llobregat de Castelldefels, siendo cada uno un nodo de transmisión y recepción de datos a través de antenas ya instaladas. Según la UPC, este nuevo centro es “una de las pocas plataformas de estas características en Europa y la primera en España” que incorpora estaciones base en frecuencias milimétricas al aire libre, lo que permite una conectividad total vía fibra óptica para testar soluciones más allá del laboratorio.

Para demostrarlo, durante la presentación del equipamiento, los responsables de la ETSETB y la EETAC han pilotado desde Barcelona y en tiempo real un dron ubicado en el DroneLab del Campus del Baix Llobregat, y desde este mismo campus se ha exhibido un vehículo robótico autónomo desarrollado por la UPC. Asimismo, el Campus Diagonal Nord ha acogido para la ocasión un vehículo equipado con IA y sensores ópticos con el que actualmente se está investigando cómo mejorar la conducción autónoma.

Actualmente, el 6GLabNet desarrolla proyectos de movilidad e inteligencia artificial (IA) como el del vehículo autónomo 6G-EWOC, y en él se ensayan aplicaciones con drones, teléfonos móviles de última generación, soluciones industriales 4.0, robótica avanzada o realidad aumentada y vídeo en tiempo real. Su estreno permitirá reducir riesgos tecnológicos y facilitar la validación de soluciones innovadoras vinculadas al 6G, que abre nuevas posibilidades en ámbitos como la conducción autónoma segura, el uso de drones para la entrega de material sanitario, los servicios de emergencia o la agricultura inteligente.

El 6GLabNet es uno de los resultados de dos proyectos UNICO I+D (2022 y 2023) de la UPC, financiados con fondos europeos y focalizados en la validación de tecnologías en entornos reales, y ha contado con la participación de siete grupos de investigación de la universidad catalana.

En la presentación del nuevo centro, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha destacado que la plataforma esté “abierta a empresas y a la administración para innovar en casos reales” con tecnología 6G, y el vicerrector de Investigación de la UPC, Pedro Díez, ha añadido que creará “más y mejor” investigación. Por parte de la comunidad investigadora, han estado presentes los responsables del proyecto, José Antonio Lázaro y Anna Umbert, de la ETSETB, y Cristina Cervelló y Sebastià Sallent, de la EETAC.

Durante su intervención, el ministro ha resaltado que España es “líder” mundial en conectividad, junto con otros países como Japón o Corea del Sur, y que en el futuro deberá reforzar su capacidad en supercomputación para “no ser solo un país de usuarios, sino también de desarrolladores”. “La Barcelona, Cataluña y España emprendedoras son una esperanza para el futuro. Este proyecto supone 32 kilómetros de posibilidades para experimentar con mejora de servicios de emergencia o drones que salvarán miles de vidas”, ha concluido Óscar López.