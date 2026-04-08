Educación crea un boletín informativo para explicar a las familias el acuerdo con CC OO y UGT

Nueva polémica alrededor del pacto educativo firmado por el Govern con los sindicatos minoritarios, CC OO y UGT. Tras las vacaciones de Semana Santa, el ruido alrededor de dicho acuerdo viene generado por el boletín informativo que ha creado el Departamento de Educación para explicar a las familias su contenido, como el aumento de recursos para la escuela inclusiva, la reducción parcial de las ratios o las mejoras salariales a los docentes, entre otros aspectos. El envío masivo del correo ha generado polémica en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaban el uso de sus datos personales para recibir este boletín, que el sindicato mayoritario, Ustec, ha tachado de “propaganda”.

El bautizado como Boletín de la comunidad educativa se ha creado para informar a las familias “de medidas con impacto en la organización de los centros educativos y, por tanto, sobre la atención educativa que reciben” los hijos. Y según explica el mismo boletín, este número uno se dedica a explicar los detalles del pacto firmado con CC OO y UGT hace un mes. En concreto, se explica los 300 millones que se destinarán a la escuela inclusiva, la reducción de las ratios (que ya hace años que se iniciaron en infantil y ahora empezarán en algunos institutos), la mejora salarial de los docentes, la compensación de 50 euros por noche para los maestros que vayan de convivencias o la reducción de la burocracia. Asimismo, también se informa de la inyección de 390 millones que recibirá la concertada.

El boletín, no obstante, no recoge información de procesos administrativos como el de la preinscripción y matriculación, que se mantiene abierto actualmente y acostumbra a ser uno de los grandes quebraderos de las familias. Con todo, sí informa del proceso para solicitar una beca para estudios no universitarios.

Muchos usuarios de redes sociales se han sorprendido de recibir el boletín y han cuestionado el uso de sus datos personales en el envío de esta información que consideran propagandística. Así también lo cree Ustec y considera “un hecho muy grave” que, ya que no puede convencer a los sindicatos, intente hacerlo con las familias. “El Govern no ha querido escuchar a la mayoría del personal educativo, no ha rectificado, no ha resuelto el conflicto y ha mentido sobre el alcance real del acuerdo. Y ahora, en vez de asumir su responsabilidad y volver a negociar, pretende utilizar a las familias como instrumento de presión y manipulación, intentando ponerlas contra el personal docente”, asegura el sindicato en un comunicado.

En este sentido, Ustec también acusa a Educación de “manipular a las familias”, ya que “el alumnado no notará ninguna mejora estructural el curso próximo”. “Ni habrá reducción de ratios, ni suficientes recursos para atender bien a la diversidad, ni un descenso real de la burocracia”, añaden.

Por su parte, el Departamento de Educación asegura que el boletín, que tendrá una periodicidad trimestral, se ha enviado a las familias que, en el momento de la matriculación, dan su consentimiento para recibir información institucional. Asimismo, justifican el envío de esta información porque el pacto educativo “contiene aspectos que afectan a las familias y a la atención de sus hijos”.

Reunión con Niubó

Para intentar calmar los ánimos y evitar una nueva tanda de huelgas antes de fin de curso, la consejera de Educación, Esther Niubó, reincorporada al cargo después de dos meses de baja por motivos de salud, se reunirá este jueves con el sindicato Ustec, según ha informado esta entidad. Los docentes intentarán convencer a la consejera, de talante negociador, para que se pueda reabrir la negociación y mejorar el pacto firmado hace un mes.