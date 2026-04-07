Rodalies recupera el servicio de la R4 en el tramo de Gelida cortado desde enero

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, fijó abril como el mes en que esperaba llegar a la “normalidad” de Rodalies. A más de tres semanas para acabar la citada marca temporal, el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña está lejos de recuperarse, pero este martes -tras casi tres meses de incidencias- se ha reabierto la circulación de la línea R4 en el punto de Gelida donde el pasado 20 de enero tuvo lugar el accidente que inició toda la crisis.

Renfe ha anunciado que la R4 (que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) recupera el tramo entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell, lo que permite restablecer la relación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa. Con esta modificación, Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, La Granada, Vilafranca del Penedès, Els Monjos, L’Arboç y El Vendrell vuelven a contar con conexión en tren con Barcelona sin necesidad de hacer transbordo en autobús. Aún así, el servicio de la línea no será completo. La nueva programación de la R4 queda organizada de la siguiente manera: entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa el servicio se presta en tren; entre Terrassa y Manresa funciona un tren lanzadera (hay que bajar del tren y subir a otro) y un servicio complementario por carretera en autobús.

También se recupera parte del trazado de la R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa). Rodalies ha recuperado el recorrido completo entre L’Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes, de modo que deja de ser necesario hacer transbordo en Blanes para subir a un tren lanzadera. Además, se restablecen las frecuencias en esta línea hasta alcanzar los ocho trenes por hora y sentido entre Barcelona y Mataró en hora punta. Pese a ello, y debido a la ampliación del horario de mantenimiento de la infraestructura por parte de Adif, se mantiene un transporte alternativo por carretera en autocares entre Blanes y Maçanet-Massanes en las primeras y últimas circulaciones del día, entre las 22.00 y las 8.00.

La R2 sur (de Sant Vicenç de Calders a la Estació de França pasando por Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels o el Prat) continúa con restricciones debido a las obras de mejora en los túneles del Garraf. Renfe ha adaptado los horarios a las obras que Adif ejecuta entre Garraf y Sitges, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. La reorganización incluye también un aumento de frecuencias entre Granollers y Castelldefels de la R2 Nord, lo que, según la operadora, permitirá mejorar la conexión ferroviaria con Barcelona y aumentar la oferta para los viajeros de los servicios regionales que utilizan El Prat de Llobregat como punto de transbordo.

Las limitaciones de velocidad siguen muy presentes en todo el recorrido ferroviario. La R3 (la que une L’Hospitalet con Puigcerdà pasando por Vic y Ripoll) solo funciona en tren entre La Garriga y Ripoll y la R8 (la línea interior que une Martorell y Granollers) no presta servicio en el tramo de Rubí colapsando el servicio de mercancías ferroviario. Faltan tres semanas para que finalice abril y se recupere la normalidad que alegaba el secretario de Transportes.