El Govern aprueba un fondo de 100 millones para obras de mantenimiento de escuelas

El Consell Executiu ha aprobado este martes un fondo de 100 millones de euros destinado a obras de mantenimiento de las escuelas catalanas, un parque de edificios envejecido y que durante años no ha contado con la inversión necesaria para mantener los centros en buenas condiciones. De hecho, una de cada cuatro escuelas se construyó antes de 1960 “y la mayoría hace décadas que no reciben inversión”, ha admitido el Govern este martes. La creación del fondo, bautizado como Fons Actualitza Escoles, ya fue anunciada hace un mes, durante la presentación de los Presupuestos del Departamento de Educación, que finalmente el Govern retiró por no contar con los apoyos suficientes para aprobarlos. A pesar de ello, el Govern no lleva a aprobación tras incorporar este gasto en el suplemento de crédito de 6.000 millones pactado hace un mes.

El propio president Salvador Illa se ha encargado de anunciarlo en un vídeo matutino publicado por las redes sociales, donde daba por iniciado el nuevo trimestre escolar y político. “Esto es un paso adelante importante, para hacer mejores escuelas más seguras, más cómodas y más adaptadas a los niños y las niñas”, ha afirmado Illa en la grabación, donde se le ve entrando al Palau de la Generalitat.

Las obras de mejora o ampliación de las escuelas de primaria corresponden a la Generalitat, pero ante la lentitud en la aprobación de los proyectos, se aprobó una resolución delegando en los ayuntamientos esta potestad, de manera que los municipios podrán licitar las obras que afectan a las escuelas, que después financiará la Generalitat. El fondo consiste en una línea de subvenciones -10.000 i 2,2 millones- para actuaciones relacionas para sustituir elementos obsoletos o en mal estado, mejorar el aislamiento de ventanas o la retirada de amianto, entre otras. En total son 100 millones para ejecutar trabajos hasta 2028.

Los potenciales beneficiarios de estos fondos son 1.112 escuelas de primaria y de educación especial, que son los construidos o rehabilitados íntegramente antes de 2007 y que no son propiedad de Infraestructures.cat. Entre las ciudades que más escuelas concentran que cumplan estos requisitos están grandes capitales como Terrassa, L’Hospitalet o Sabadell, con una treintena de centros y que podrían recibir más de tres millones de euros, según lo soliciten los ayuntamientos respectivos. Barcelona no está incluida porque la gestión corresponde al Consorcio de Educación de Barcelona.

Vuelve Niubó

El anuncio de la nueva inversión realizado por Presidencia -y no por el Departamento de Educación- coincide con la reincorporación de Esther Niubó al cargo, después de permanecer dos meses de baja por motivos de salud y tras ser intervenida de urgencia. Niubó ya ha participado este martes en la reunión semanal del Govern.

La consejera cogió la baja justo antes de la masiva huelga de profesores del 11 de febrero y ha estado ausente durante el gran conflicto que han mantenido la mayoría de sindicatos con el Departamento. Las organizaciones sindicales reclaman un aumento de sueldo, más plantilla para las aulas, un descenso de las ratios y menos burocracia, entre las principales reivindicaciones.

Para aplacar los ánimos, Presidencia firmó con CCOO y UGT, minoritarios en el sector, un pacto para mejorar condiciones laborales y salarias, que el resto de sindicatos rechazó frontalmente, por considerarlo insuficiente. La oposición ha dicho pacto quedó evidenciada por una nueva semana de huelgas y manifestaciones, también mayoritarias, a mediados de marzo. Antes del parón de Semana Santa, sindicatos y Govern se volvieron a reunir sin éxito por las posiciones enrocadas de ambos bandos: los profesores exigen mejoras reales y Educación defiende el pacto existente y se niega a ir más allá. Niubó tendrá ahora que intentar reconducir la complicada situación para evitar así las nuevas huelgas anunciadas por los sindicatos para este trimestre.

La consejera se reincorpora también con cambios en la estructura de su Departamento, concretamente en la dirección general de centros concertados. El responsable hasta ahora, Xavier Güell, dimitió en plenas vacaciones de Semana Santa “por motivos personales”, y lo ha sustituido en el cargo Toni Aguilar, vinculado a Escola Pia Catalunya con varios cargos dentro de dicha fundación, además de director de Escola Pia en Mataró.