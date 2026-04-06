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Cataluña
SUCESOS

Un taxi graba una tentativa de robo a una familia con un bebé en pleno Fòrum de Barcelona

Las víctimas no presentaron denuncia, pero los Mossos investigan la identidad del asaltante

Captura del vídeo en el que se observa cómo un hombre se acerca a una familia de turistas para robarles una mochila.
El País
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Barcelona -
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Un taxi grabó el pasado sábado 5 de abril una tentativa de robo a una familia en la zona del Fórum de Barcelona. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, en plena luz del día. Un testigo alertó a las 13.35 horas a los Mossos d’Esquadra del intento de robo, grabado por la cámara frontal del vehículo que esperaba detrás del taxi en el que la familia cargaba su equipaje.

En el vídeo se observa cómo un individuo se aproxima a la familia con un bebé y otro menor y trata de apoderarse de una de sus pertenencias. Tras unos momentos de forcejeo, el ladrón huye sin completar el hurto.

Fuentes de los Mossos aseguran a EL PAÍS que una patrulla se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso, pero a su llegada ya no quedaban ni los presuntos autores ni los afectados. Posteriormente, los agentes tuvieron acceso al vídeo grabado desde el taxi. La policía catalana considera los hechos como una tentativa de robo, ya que no consta que el autor lograra consumar la sustracción. Tampoco se ha presentado denuncia por parte de las víctimas. Ahora, el área de investigación de los Mossos trabaja para identificar al sospechoso a partir de las imágenes disponibles.

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