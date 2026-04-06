Rufián celebra los datos del paro pero avisa a Sánchez: “La precariedad y la vivienda acabarán con el Gobierno”

El líder de ERC en el Congreso lamenta que mucha gente no puede llenar la nevera y pagar la casa

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha comentado este lunes en X el dato de paro de marzo, aplaudiendo que en España “trabaje más gente nunca” pero augurando que la precariedad y la crisis en el acceso a la vivienda acabarán llevándose por delante al Gobierno de Pedro Sánchez.

El comentario de Rufián llegó después de conocerse el dato de marzo de la afiliación a la seguridad social. Se superan por primera vez los 22 millones de afiliados, tras un mes récord en el que se sumaron más de 211.000 nuevos ocupados.

El dirigente republicano ha querido resaltar la brecha entre los buenos datos macroeconómicos y la sensación de ciudadanía. Se trata, ha dicho en la red social, de un dato que “evidentemente es bueno”, pero que sería “aún mejor” que la gente pudiera “pagarse una casa y llenar la nevera”.

“¿De qué sirven los grandes datos si el aceite lleva alarma?”, ha apostillado Rufián, que en otras ocasiones ha usado ese producto como un ejemplo claro del aumento del coste de la vida. “La precariedad y la vivienda se llevará por delante a este Gobierno”, ha augurado el líder de ERC, una de las formaciones que sostiene en el Congreso al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Rufián también deja implícita una crítica a la manera inusitada como el propio presidente del Gobierno ha anunciado este lunes el dato récord. El jefe del Ejecutivo se ha saltado el embargo que suele aplicarse a estos datos y ha anunciado minutos antes de las 9.00 en su cuenta de la red social X, que, por primera vez se han superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.