La Semana Santa concluye en Cataluña sin víctimas mortales en las carreteras

Unos 545.000 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12.00 horas del domingo y las 20.00 de este lunes, el 92% de los 590.000 previstos por el Servei Català de Trànsit. Se prevé que el resto de vehículos regresen a lo largo de la noche, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa. La jornada ha sido generalmente tranquila, aunque un incendio de vegetación ha complicado la circulación este mediodía en la carretera C-32 a la altura de Gavà (Barcelona). Según el primer balance del Govern, no se ha registrado ninguna víctima mortal en la red viaria interurbana de Cataluña desde el inicio del periodo de vacaciones de Semana Santa, entre el viernes 27 de marzo, hasta este lunes 6 de abril.

A lo largo de este lunes, las autoridades catalanas han destacado retenciones en la AP-7. En concreto, en L’Ampolla, entre La Riera de Gaià y Roda de Berà, y entre Santa Oliva y Santa Margarida i els Monjos en sentido norte. También en la AP-7, entre Maçanet de la Selva y Fogars de la Selva, y en Sant Celoni en sentido sur. A partir de las 19.00 ya no se han registrado retenciones en la mayoría de las vías.

En general, la Operación Retorno ha sido más fluida que el año pasado. A pesar de que este lunes se ha registrado un incremento del 6% en la movilidad de retorno respecto al año pasado, el pico de retenciones ha sumado un total de 56 kilómetros acumulados, un 33% menos que en 2025 (78 kilómetros). El factor de retención (que relaciona la duración y la longitud de las congestiones) se ha reducido un 5% en el conjunto de la red viaria en comparación con el año anterior.

La incidencia más importante se ha producido este mediodía en la carretera C-32, a la altura de Gavà (Barcelona), cuando un incendio de vegetación ha provocado retenciones en esta vía con un único carril de circulación habilitado en sentido Barcelona, según informó el Servei Català de Trànsit.

Los Bombers trabajaron con siete dotaciones para apagar el fuego, que ha quemado el margen de la vía, generando un foco secundario en el Parc Agrari del Baix Llobregat en el que también han trabajado. Tras más de una hora de retenciones, la circulación se ha restablecido sobre las 15.15 horas.