Cataluña impulsa un nuevo plan para reducir el abandono escolar y la desocupación del pueblo gitano

Ante la brecha educativa y laboral del pueblo gitano en Cataluña, la Generalitat impulsa una estrategia a 10 años vista para revertir la realidad del colectivo. El Govern destinará inicialmente un millón de euros para implementar medidas focalizadas preferentemente en el sector educativo. La consejería presentará este martes en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona su Estrategia del Pueblo Gitano 2026-2036.

La situación actual del colectivo gitano presenta un amplio margen de mejora. La tasa de abandono escolar alcanza el 67,2% de su población y ello dificulta el acceso al mercado laboral: la tasa de paro (36%) triplica la de la media catalana (9,9%), según datos del Departamento de Derechos Sociales. A ello se suma una situación de vulnerabilidad económica generalizada: el 75% de los hogares ingresa menos de 1.500 euros al mes y el 85% de las personas gitanas afirma haber sufrido discriminación a lo largo de su vida. “Queremos poner el foco en educación, salud y antigitanismo”, remarca Jaume Romero, director general de Acció Cívica Comunitaria.

Con este escenario, el Ejecutivo catalán plantea un cambio de enfoque. “No estábamos satisfechos con los resultados de los planes actuales porque los indicadores no mejoraban”, admite Romero. “Entendíamos que necesitábamos una estrategia a diez años”. La voluntad es superar los planes integrales anteriores, de cuatro años, e impulsar políticas con mayor continuidad y capacidad de impacto.

La educación se sitúa como el principal eje de intervención. Más de dos tercios de la población gitana no supera la educación primaria y la desigualdad de oportunidades laborales se cronifica. La estrategia catalana, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé reforzar los centros con alta concentración de alumnado gitano e “incorporar” profesionales, explica Romero, para el acompañamiento académico. “Hay que reforzar este ámbito, porque es el previo al acceso al mercado laboral”, insiste el alto cargo. El Govern tenía activo hasta ahora un proyecto de “promoción escolar”, pero ahora el Departamento quiere ir más allá. No solo garantizar la escolarización, sino potenciar los resultados. “Hay una alta tasa de abandono escolar, no llegan a la ESO, y tenemos que reforzar esta franja de edad”, insiste el director general.

Otro de los ejes principales es el empleo. Por una parte, el Govern pretende habilitar convenios con empresas e instituciones para facilitar las prácticas profesionales y, por otra, “reconocer y regular” la venta ambulante. La consejería considera que el sector debe tener más facilidades para “acceder a las subvenciones” desde el Consorcio de Comercio, Artesania y Moda, adscrito al Departamento de Empresa. Además de triplicar la tasa de paro, la población gitana en Cataluña registra un 35% de empleo a tiempo parcial, casi el triple que la media (12,7%), según datos de Daleph y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo, detalla Romero, es que el Govern aumente las partidas económicas con la aprobación de los Presupuestos, prevista para mediados de año si las negociaciones entre PSC, ERC y Comuns terminan a buen puerto. “Al estar con presupuestos prorrogados, el acuerdo era incrementar la partida en un millón de euros. Pero cada Departamento hará acciones, y la inversión será mayor. Si aprobamos los Presupuestos, quizás podemos aumentar los recursos aún más”, comparte. La intención del plan de gobierno es intervenir sobre las “causas profundas de la desigualdad” y asegurar unas “condiciones de vida dignas” para la población gitana.

Entre otras actuaciones previstas en la Estrategia, figura la creación de la Casa de la Cultura Gitana, un espacio destinado a dar visibilidad, reconocer y promover la cultura y la identidad del colectivo. Por ello, la Estrategia del Govern se presentará este martes en el Archivo de la Corona de Aragón, donde se conserva el primer documento que acredita la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, fechado en 1425; un día antes de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril.