Un apuñalado y trece detenidos tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona
Los hechos ocurrieron a medinoche en el distrito de Nou Barris
Una persona ha resultado herida por arma blanca y trece han sido detenidas tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona esta pasada noche. Según explican fuentes policiales, los hechos han ocurrido hacia las 00.00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera, durante una pelea entre dos grupos, por motivos que investigan los Mossos d’Esquadra.
Durante la pelea, avanzada por Crónica Global, una persona ha resultado herida de arma blanca y ha requerido atención sanitaria. El otro grupo se ha dado a la fuga, aunque varios de sus integrantes han podido ser detenidos por los Mossos d’Esquadra poco después en la estación de Vall d’Hebron del metro de Barcelona.
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