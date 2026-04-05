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Cataluña
CERCANÍAS

Rodalies registra retrasos de más de 30 minutos en las líneas R1 y R4 por una incidencia en la infraestructura

La compañía ofrece cambiar de convoy para completar los recorridos hasta L’Hospitalet

Usuarios de Rodalies esperan un tren en la estación de Bellvitge-Gornal. Albert Garcia
El País
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Barcelona -
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Las líneas R1 y R4 de Rodalies registran retrasos que pueden superar los 30 minutos este domingo por la mañana a causa de una incidencia en la infraestructura entre l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la estación de Sants de Barcelona.

Según ha informado Rodalies vía ‘X’ los trenes de la R1 (L’Hospitalet-Maçanet-Massanes) inician y finalizan su recorrido en la estación de Sants y recomiendan a los viajeros usar la R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa) para realizar el tramo entre Sants y L’Hospitalet. “A causa de una incidencia en la infraestructura entre L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona Sants, los trenes pueden permanecer detenidos o aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado, con demoras que pueden superar los 30 minutos”, señala la compañía.

Por otra parte, en la línea R8, a causa de una incidencia derivada de causas operativas, este domingo entre las 11 y 16 horas el servicio alternativo por carretera en el tramo entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat (Barcelona) se amplía hasta Mollet San Fost, desde donde los viajeros disponen de la R2 para realizar el tramo entre Mollet y Granollers Centre (Barcelona).

Los continuos problemas de la red ferroviaria catalana han llevado a miles de usuarios a abandonar el servicio. Según Renfe, desde 2018 hasta 2024, Rodalies perdió 42.798 pasajeros en los días laborables, quedándose en 358.186 usuarios diarios. Durante los primeros días de la crisis de enero, según la Generalitat, el volumen de pasajeros se redujo hasta un 30%.

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