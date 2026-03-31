Òscar Ordeig: “Matar jabalíes es la única solución para salir de la crisis por la peste porcina”

Òscar Ordeig en su despacho en la consejería de Agricultura.

La consejería de Agricultura calcula que habitan entre 120.000 y 180.000 animales en toda Cataluña y pretende reducir la población a la mitad

Òscar Ordeig (48 años) fue nombrado consejero de Agriculura de la Generalitat en agosto de 2024 tras el nombramiento de Salvador Illa y la fugaz aparición de Puigdemont en el Arc del Triomf. Entonces, nada le hacía presagiar que un año más tarde se enfrentaría a tres crisis sanitarias sin precedentes: la dermatosis nodular, la gripe aviar y el brote de peste porcina africana (PPA). Ordeig, además, ha sido blanco de críticas con nuevas protestas del sector agrícola y se ha colocado frente al foco mediático como nunca antes se había expuesto a un consejero de agricultura.

Pregunta. El primer cadáver de jabalí contagiado de peste porcina africana se detectó en noviembre en Cerdanyola. Hoy ya han contabilizado 238 jabalíes.

Respuesta. Todo lo que hay que hacer está escrito y legislado por la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura y los protocolos de la Generalitat. Al detectar el primer caso lo comunicamos a Bruselas y blindamos la zona. Ahora estamos en otra fase: la erradicación.

P. ¿Siempre se ha actuado correctamente?

R. En todas las crisis sanitarias hemos comunicado rápido, cerrado los espacios, movilizado efectivos… Hemos trabajado de forma coordinada y hemos pedido materiales y personal a toda España. Tenemos pig brigs (redes para cazar jabalíes) de todas las comunidades, hemos pedido unidades caninas…

P. ¿Cuál es el objetivo?

R. Eliminar todos los jabalíes del radio de 20 kilómetros del foco. Tenemos instalados 222 cierres de pasos de faunas, 45 kilómetros de vallas, hemos invertido 45 millones de euros en contratos de emergencias. Tenemos 1.900 efectivos en la zona entre Mossos, policías locales, guardias rurales… 81 pig brigs y 271 trampas.

P. ¿Hay que matar muchos animales?

R. Hay que vaciar de jabalíes según criterios sanitarios, científicos y técnicos lo antes posible. Entre los cero y los seis kilómetros del foco calculamos 800 animales, entre los seis kilómetros y los 20 kilómetros unos 6.000. De los 25 países que han sufrido la PPA queremos ser los que trabajen de forma más profesional y rápida pero necesitamos tiempo. De todos los jabalíes analizados solo el 2,2% han dado positivo.

P. Habían hablado de matar entre 8.000 y 12.000 jabalíes en los 20 kilómetros de zona afectada.

R. Hemos afinado y son 6.000. En el radio de seis kilómetros no debe quedar ni un jabalí y de seis a 20 kilómetros un máximo de un jabalí por kilómetro cuadrado. Fuera de los 20 kilómetros hemos activado planes de control poblacional en la Catalunya Central, Girona y Lleida. Fuera del radio de peste porcina se han cazado 2.225 jabalíes en un fin de semana y desde el uno de enero llevamos 24.458 jabalíes sacrificados. Se calcula que hay entre 120.000 y 180.000 y el objetivo es reducir a la mitad la población de jabalíes en toda Cataluña.

P. La PPA salió pronto del radio inicial ¿por qué?

R. Hemos analizado todos los países que han sufrido PPA. Nuestro brote está en un área metropolitana. El objetivo era que no pasara a la zona norte y lo hemos conseguido. El segundo objetivo es que no pase ni el Llobregat ni el Besos. Era imposible cerrar el corredor natural de Cerdanyola a Molins de Rei. Bélgica tardó 14 meses en erradicar los contagios y, su caso, no estaba en un área metropolitana de cuatro millones de habitantes.

P. ¿Nuestra situación es peor?

R. Somos el país más concienciado sobre lo que nos jugamos y, a la vez, el hecho de que el foco esté en un área metropolitana, muy poblada, aporta mucha complejidad. Aun así, la ciudadanía entiende que nos jugamos mucho económicamente.

P. ¿El hecho de que esté en área metropolitana alargará esta crisis?

R. Es difícil mantener mucho una restricción total al medio natural pero, por lo menos, de aquí al verano hay que mantener las restricciones

P. ¿El cierre de Collserola levantará en verano?

R. Lo decidirán los técnicos. Ahora hay que aumentar las capturas y, a medida que avancemos, se tomarán decisiones.

P. Usted lo ha dicho, Bélgica tardo 14 meses en erradicar la enfermedad.

R. Vamos tres veces más rápido que Bélgica en capturas de jabalíes.

P. ¿La única solución es matar jabalíes?

R. Es la única, esto es una crisis sanitaria. No es una posición política. El que quiera defender los animales debe pensar que si la PPA sale de la zona cero se morirán todos los jabalíes y nos cargaremos toda la economía del país. Ha habido manipulaciones de cierres de pasos de fauna y eso no lo podemos permitir.

P. ¿Este brote se originó con un bocadillo olvidado?

R. Los técnicos continúan analizando todos los positivos y las secuenciaciones. Se ha descartado que provenga del laboratorio y siguen investigando, hay países que se ha sabido de dónde procedía el contagio y otros no.

P. Siendo extremadamente optimista y si no aparece ningún animal infectado más, los mercados no abrirán hasta dentro de un año.

R. Si, pero si damos un mensaje de rigor, seriedad, control y despliegue de medios tendremos credibilidad y reputación. En el momento que veamos que la situación mejora habrá acuerdos de regionalización que ahora no tenemos.

P. ¿Se conseguirá reabrir los mercados con Japón o Filipinas?

R. Si, además vamos por buen camino. Con los datos de enero vemos que seguimos exportando bien. Ha bajado el volumen económico pero hemos abierto mercados nuevos al tener precios más competitivos. Tenemos el 83% del mercado reabierto y hay que seguir en esta línea.

P. El precio del cerdo se desplomó tras detectarse el brote.

R. En noviembre estaba a 1,30 euros kilo. Bajó a un euro y ahora está a 1,25. Está muy poco por debajo del precio anterior a la crisis. Es un mérito de las empresas del sector.

P. ¿El Govern podía haber hecho algo mejor en esta crisis?

R. Es un error poner el retrovisor. El objetivo es acabar con los jabalíes y la PPA y volver a una situación de normalidad. Las decisiones no pueden depender de 30 organizaciones diferentes. La dirección de la crisis sanitaria es del departamento de Agricultura tanto cuando se acierta como cuando se equivoca.

P. Usted es el consejero de agricultura de las tres crisis

R. Hay más dificultades que nunca. El mundo ha cambiado. Sabemos que la bioseguridad de nuestras instalaciones es un complemento de seguridad importantísimo para nuestra ganadería. Nuestro mensaje es claro: el que no lo haga bien y ponga en riesgo el conjunto de la ganadería acabará cerrando. Apoyamos a nuestros ganaderos y les defendemos. Para defender que todos lo hacen bien, el que no cumpla las mínimas normas de bioseguridad no podrá seguir.

P. ¿El malestar del sector con Mercosur es compartido por la consejería?

R. Bruselas debe priorizar la producción de alimentos como política estratégica de cualquier sociedad. Lo hace EEUU, Rusia y China. Nosotros somos líderes del mundo en producción de alimentos y, a veces, no vemos que las normas, presupuestos, regulaciones… faciliten las cosas. Necesitamos que se priorice la producción de alimentos y a la gente que vive y trabaja en el territorio. Somos un lugar del mundo con alimentos de más calidad, seguros, sostenibles, innovadores con potencial económico, suficientes… Tenemos claro hacia dónde queremos ir. No puede ser que cada día se pidan más papeles y haya regulaciones más adversas.

P. ¿Está en contra de Mercosur?

R. Los acuerdos comerciales no nos dan miedo si se exige los mismos controles y las mismas restricciones. Controles en frontera, cláusula de salvaguarda, fondo económico de compensación para los sectores afectados… Debe haber garantías.

P. Revolta Pagesa ha demostrado capacidad de movilización pero pidió el voto nulo y Unió de Pagesos volvió a ganar las elecciones agrarias. ¿Quién representa el malestar del campo catalán?

R. O somos capaces de sentarnos y pactar o no saldremos adelante. Debemos aparcar las diferencias para defender la producción de alimentos como política estratégica. Escuchamos a todos, pero donde se consigue la representatividad es en las elecciones agrarias. Todos se han podido presentar y explicar y se han obtenido unos representantes con los que tomaremos decisiones.

P. ¿Qué titular se gustaría dar de aquí a seis meses sobre la PPA?

R. La tenemos controlada. Aunque sois los periodistas los que escribís titulares.