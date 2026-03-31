Muere un hombre de 30 años mientras trabajaba en una fábrica de Begudà
El hombre ha perdido la vida cuando le ha caído parte de una carga que estaba transportando
Un hombre de 30 años ha muerto este martes en Begudà (Girona) mientras trabajaba. Según han informado los Mossos d’Esquadra, el hombre transportaba una carga en un palet cuando una parte le ha caído encima, causándole la muerte. El aviso ha llegado a los Mossos a primera hora de este martes, informando que un trabajador de una empresa de alimentación había sufrido un accidente relacionado con un bloque de palets, y había resultado herido grave.
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas desde la comisaría de Olot (Girona), así como efectivos de los Bombers de la Generalitat y del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.
Esta es la segunda muerte por accidente laboral en lo que llevamos de semana. Ayer, un hombre de 61 años murió en Ulldecona (Tarragona) al precipitarse por un desnivel con el volquete que conducía de mantenimiento en caminos. Las causas del accidente están siendo investigadas.
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