Lloret pacta el desbloqueo de un camino de ronda que pasa por la finca del expresidente de Kazajistán

El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) ha pactado el desbloqueo del camino de ronda que pasa por la finca del expresidente kazajo Nursultán Nazarbáyev, pendiente ahora del visto bueno del pleno municipal.

Según informa el consistorio, el convenio, después de años de litigio ante la oposición de la propiedad a permitir el acceso a un trazado público, redefinirá el sendero.

La obra correrá a cargo de la propiedad a través de la empresa Flinder Data, que asumirá tanto la redacción del planeamiento como la ejecución.

El nuevo recorrido, según el Ayuntamiento, está concebido para recuperar “la esencia del camino de ronda” con un trazado que discurre junto al mar y que preserva el medioambiente y la integración paisajística.

El acuerdo es fruto de un proceso de negociación entre Ayuntamiento, Generalitat y propiedad y ha incluido diversas reuniones técnicas y visitas sobre el terreno para consensuar la propuesta.

El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha destacado que el pleno decidirá si se aprueba un convenio “que debe permitir a los vecinos, vecinas y visitantes hacer realidad esta reivindicación histórica de pasar y disfrutar de este camino de ronda”.

Antes de la hipotética aprobación, el procedimiento implica que se someta a información pública el borrador durante el plazo de un mes. El Ayuntamiento, en caso de visto bueno, tramitará el planeamiento urbanístico y, una vez finalizadas las obras, el camino pasará a ser de uso público y su gestión será municipal.