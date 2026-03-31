Protecció Civil alerta de un peligro fuerte de aludes en el Pirineo de Lleida
El viento obliga a cortar la circulación de trenes entre Figueres y Portbou
Protecció Civil y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Icgc) han alertado de peligro “fuerte” de aludes en la zona del Aran-Franja Nord Pallaresa, en el Pirineo de Lleida, a partir de la mañana de este miércoles. Se desaconseja la práctica de actividades fuera de zonas controladas. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Allaucat frente a esta situación.
El fuerte viento previsto en las comarcas del norte de Cataluña ha obligado a cortar la circulación de trenes de Rodalies entre Figueres y Portbou (Girona). Desde las 14:00 horas de este martes los trenes no circularán por las líneas R11 y RG1 para garantizar la seguridad de los viajeros. Según ha informado Renfe, el corte durará unas dos horas.
Protección Civil de la Generalitat ha mantenido activado en fase de alerta el plan especial por riesgo de fuertes vientos en Cataluña (Vencat), ante la previsión de rachas de más de 90 km/h especialmente en el Pirineo, Prepirineo y Alt y Baix Empordà. Es por eso por lo que Renfe ha tomado la decisión de parar el servicio y ya ha preparado un plan alternativo por carretera hasta que se pueda restablecer la circulación ferroviaria.
La Generalitat ha vuelto a pedir prudencia a la población, dado que la alerta llega en plena Semana Santa y son días de vacaciones. Sobre todo, se pide tener cuidado en estos puntos de Cataluña y al realizar actividades en el exterior.
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