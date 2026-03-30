Un juez ratifica la prisión preventiva a los progenitores acusados de maltratar a su bebé en Barcelona

Un juez de Barcelona ha ratificado este lunes la decisión de enviar a prisión preventiva a un hombre de 42 años y a su mujer de 43 acusados de agredir sexualmente y maltratar a su bebé de poco mas de un mes en la capital catalana. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado titular de las Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ha desestimado el recurso de los progenitores y ha acordado ratificar la medida de prisión preventiva, comunicada y sin fianza que se impuso a ambos el pasado 20 de marzo.

El padre y la madre fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra el pasado 18 de marzo e ingresaron en prisión preventiva dos días después, el viernes 20 de marzo, acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al bebé. Tras la comparecencia ante el juez, la Fiscalía pidió que se decretara prisión para ambos progenitores, que no tienen antecedentes, y que se suspendiera su patria potestad. En concreto, la Fiscalía argumentó, como motivos para que se enviara a los progenitores a prisión, que existía riesgo de fuga, debido a las elevadas penas por los delitos presuntamente cometidos, así como de reiteración delictiva y de atentar contra bienes jurídicos del menor.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a los progenitores al ser alertados por un centro hospitalario de que sus lesiones podían ser compatibles con malos tratos y agresión sexual. De hecho, el bebé había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitalarios de Barcelona antes de llegar a Vall d’Hebron, como el Hospital del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. Según el Departamento de Salud, “los motivos de las visitas del menor fueron diversos y de diferente consideración”. En una de estas visitas a un centro hospitalario, los profesionales asistenciales activaron el protocolo de maltrato infantil y derivaron al bebé al Hospital Universitario Vall d’Hebron, que es centro de referencia en estos casos. A partir de aquí, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activó el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM) y el protocolo correspondiente.

Este protocolo prevé la retirada inmediata de la tutela a los padres en casos como éste, por lo que el menor se encuentra ahora bajo la protección de la Generalitat. Se da la circunstancia de que la madre, ahora en prisión, trabaja de enfermera en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Aunque la investigación sigue abierta y se analizará el entorno del bebé, por el momento las sospechas se centran en la pareja, que negó ante el juez haber maltratado a su hijo, pero dio explicaciones incongruentes y contradictorias sobre el origen de las lesiones.