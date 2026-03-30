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Cataluña
Accidentes laborales

Un hombre de 61 años muere mientras trabajaba con un volquete en Ulldecona (Tarragona)

El trabajador se ha precipitado por un desnivel mientras realizaba trabajos de mantenimiento en caminos

En la imagen agentes de los Mossos d'Esquadra en foto de archivo.Massimiliano Minocri
El País
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Barcelona -
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Un hombre de 61 años ha muerto este lunes en Ulldecona (Tarragona) al precipitarse por un desnivel con el volquete que conducía mientras realizaba trabajos de mantenimiento en caminos, según han informado los Mossos d’Esquadra. El aviso se ha recibido a las 10.25 horas y las causas del accidente están siendo investigadas.

Los agentes han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo. Los servicios sanitarios han atendido a la víctima en el lugar, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el punto se han desplazado tres patrullas de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Amposta, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, efectivos de la Policía Local y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado también un helicóptero.

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