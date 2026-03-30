Sijena pide inadmitir la querella de los exconsejeros catalanes de Cultura y la intervención de la Fiscalía

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat contra la jueza encargada de ejecutar la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales. El consistorio pide además la intervención de la Fiscalía por presuntas injurias y reclama su personación en la causa al considerarse parte interesada. En el documento, al que ha tenido acceso EFE, su representante legal, Jorge Español, sostiene que el municipio se ha limitado a defender su “legítimo derecho” a que se cumpla una resolución judicial favorable y plantea incluso la posibilidad de querellarse contra los exresponsables políticos por supuestas injurias y calumnias.

El letrado argumenta que la acción judicial de los exconsejeros —que atribuye a la magistrada un delito de prevaricación y señala también al Gobierno aragonés y al Ayuntamiento de Sijena por poner en riesgo las pinturas— busca apartar a la jueza del proceso. A su juicio, su actuación se limita a “cumplir con su deber de ejecutar la sentencia”.

“Acusar de prevaricación a una jueza que está dando escrupuloso cumplimiento a una sentencia es atentar contra la esencia del Estado de derecho”, sostiene el escrito, que califica la querella como un intento de impedir la ejecución del fallo. El abogado añade que los exconsejeros estarían actuando en beneficio del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y apunta que, de haber intervenido el Ministerio de Cultura junto a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, “el Estado nunca autorizaría semejante querella”.

Asimismo, recuerda que la magistrada está pendiente de designar una comisión de peritos —en la que el MNAC ha rechazado participar— para determinar la forma más segura de traslado de las pinturas. “No se le puede acusar de negligencia, sino de extremar la diligencia debida”, subraya el escrito, que incluso minimiza el riesgo de daños al considerar que, en ese caso, podrían ser reparados por restauradores.

La querella está firmada por los exconsejeros Lluís Puig —huido de la justicia por el caso del procés—, Laura Borràs, Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserras y Àngels Ponsa. En ella se advierte de que el traslado de las pinturas, sobre el que algunos técnicos han alertado por su posible deterioro, podría constituir un delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 323 del Código Penal.