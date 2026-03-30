Salvador Illa advierte de multas para quienes “hagan trampas” con la vivienda: “Este no es país para especular”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido este lunes impondrá multas empresas y fondos que quieran saltarse la ley de Vivienda con fórmulas como los colivings, que consiste en trocear el piso en habitaciones individuales. “No venga a especular, no venga a hacer trampas, no venga a decir que cogerá un edificio, lo rehabilitará y lo alquilará por habitaciones. Esto no, aquí no. En Cataluña no queremos eso. Y aplicaremos todo el peso de la ley”, ha advertido. Illa, que ha firmado un convenio con 31 municipios pequeños para levantar 823 viviendas protegidas, ya se había pronunciado en ese sentido la semana pasada, cuando los vecinos de Gràcia impidieron el desalojo de una finca de la calle de Sant Agustí por parte de firma New Amsterdam Developers.

El Ejecutivo catalán ha firmado este lunes convenios con 31 municipios pequeños y medianos que aportan parcelas en las que caben menos de 20 viviendas al plan Illa para construir 50.000 pisos protegidos de alquiler hasta 2030. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que la Generalitat preparará licitaciones individuales para cada proyecto e inyectará recursos para poder convertir esas parcelas en vivienda pública.

Illa ha añadido que espera que participen empresas locales y ha anunciado un procedimiento rápido para construirlas. Una vez se abra el plazo, si solo se presenta una compañía se le dejará empezar a construir de inmediato. Si no, habrá concurso. “Es un sistema enormemente flexible”.

Illa ha invitado al capital privado a invertir en ese plan para obtener una rentabilidad que puede situarse entre el 5% y el 6%. Pero ha sido tajante con los fondos de inversión que están expulsado a vecinos de sus hogares. “Inversores, bienvenidos si quieren hacer viviendas de protección. Inversores, bienvenidos si quieren ayudarnos a resolver el problema de la vivienda. Inversores, bienvenidos si quieren sacar unas rentabilidades normales pero entienden que hay una función social de la propiedad y que no se puede especular”, ha avisado Illa, quien ha añadido: “Si habéis venido a especular, os habéis equivoado. No es ni el país, Cataluña, ni el sector, el de la vivienda, para hacerlo. Y seguiremos por este camino”.

El president ha detallado que los terrenos que aportan los 31 municipios permiten promover 566 viviendas protegidas. Sin embargo, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) añadirá otros 63 solares para llegar a los 823 pisos. “La política de vivienda de Cataluña es ambiciosa. En 2025 construimos 3.517 viviendas protegidas, tres de cada 10 de España. Dimos 900 créditos a la emancipación. Y hemos aplicado la ley de Vivienda, que ha permitido que los precios de los alquileres bajen en Barcelona un 3,4%”, ha afirmado.

En nombre de los alcaldes ha hablado el regidor de Planoles, David Verge, quien ha afirmado que estos convenios deben ser “el inicio par hacer alquiler asequible en la Cataluña de los municipios pequeños y medianos”. Según Verge, esas viviendas son necesarias para revertir un proceso de “cierre de escuelas rurales y comercios y la marcha de jóvenes hacia la ciudad”. “Hemos de lograr recuperar la vida de hace 30 o 40 años”, ha sostenido.