El Túnel de la Rovira de Barcelona se reabrirá al tráfico en sentido mar a partir de este lunes

Después de más de un año de obras, el Túnel de la Rovira recupera la casi normalidad. Este lunes a partir de las seis de la tarde se reabrirá al tráfico el carril en sentido mar, que ha permanecido cerrado des de marzo del año pasado. La reapertura será progresiva: de la Ronda de Dalt hasta la entrada del túnel solo funcionará un carril por la retirada de maquinaria y vallas, motivo por el que no funcionará el autobús V21. Mañana por la mañana ya será total, y partir de aquí, se abre una etapa de normalidad diaria y cortes nocturnos. Estos serán de 22:30 a 5:30 de domingo a jueves, respetando siempre los horarios del autobús, y que serán para terminar de hacer algunos ajustes como la megafonía. Se prevé que el túnel recupere la total normalidad a inicios de verano.

“Es una obra muy esperada”, ha definido el alcalde Collboni. El Túnel de la Rovira se inauguró el año 1987 y supuso la conexión entre los barrios del Baix Guinardó y el Carmel. “Fue romper el aislamiento”, ha afirmado el alcalde, quien también ha explicado que los 1300 metros de túnel “se tenían que poner al día”. Las obras empezaron en noviembre de 2024 y tenían como objetivo adecuar la infraestructura a las nuevas normativas. Aunque el carril de subida nunca se ha cerrado, el Guinardó recupera una infraestructura de la cual “no se percibe su importancia hasta que queda interrumpida”.

La inversión ha sido de casi 21 millones de euros y se han mejorado tanto elementos estructurales como sistemas tecnológicos. Esta renovación forma parte del Pla Endreça, que busca mejorar el espacio público y la seguridad. “Ahora el túnel es mucho más seguro de lo que era antes”. A partir de aquí, Collboni ha explicado que se podrá poner en marcha proyectos como la renovación de la Rambla del Carmel, una “reivindicación histórica” del barrio.