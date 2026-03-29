Realizar la matrícula, consultar las notas o pagar cuotas: así será la nueva aplicación La Meva Educació

Firmar las autorizaciones de los hijos, avisar de las ausencias, realizar la matrícula, consultar las notas o pagar las cuotas escolares. Todo, en la misma aplicación: La Meva Educació. Se trata de una herramienta inspirada en La Meva Salut que busca aglutinar en una sola interfaz todas las gestiones y trámites educativos, que actualmente se realizan a través de un sinfín de aplicaciones, entre ellas el portal de la Generalitat o apps de pago, como Esemtia, Dinantia o TPV. La nueva herramienta contará con diferentes perfiles, según el tipo de usuario —docente, dirección o familia— y usará la inteligencia artificial para acelerar procesos. El objetivo del Departamento de Educación es que esté operativa a inicios del curso 2027-28.

Se trata de una medida que busca simplificar los trámites administrativos, incluida en el Plan de desburocratización de los centros educativos (2026-28), aprobado por el Govern el pasado martes y que cuenta con una inversión de 60 millones de euros en cinco años. El plan está formado por cerca de una treintena de acciones en dos sentidos: integrar y fusionar las múltiples aplicaciones existentes y mejorar el aprovechamiento e intercambio de datos para evitar duplicar procedimientos. La finalidad última es liberar a los equipos directivos de tareas administrativas “de bajo valor” para tener más tiempo para aspectos pedagógicos o incluso para impartir clases. Y es que los directores se quejan de que la burocracia se come hasta un 70% de su tiempo.

La reducción de la burocracia es uno de los puntos del polémico acuerdo educativo firmado con CC OO y UGT, que rechazan los sindicatos mayoritarios del sector de la educación, pero el exceso de papeleo es un problema que las direcciones ya empezaron a denunciar en plena pandemia y se ha ido enquistando hasta que se intentó empezar a poner remedio en 2024, todavía en la época del Govern de ERC, de la mano del Grupo impulsor de mejoras educativas y con la creación de una comisión específica dentro de la junta de directores. Una de las primeras medidas anunciadas por la consejera Esther Niubó, con apenas un mes en el cargo, fue un plan para reducir la burocracia y encargó una auditoría para conocer la magnitud de la tragedia.

Estos son algunos de los problemas a resolver: principalmente, gestionar los trámites de un ingente sistema educativo (público y concertado) —con 5.433 centros, 129.327 docentes, 1,6 millones de alumnos, 6.800 integrantes del personal administrativo y de servicios y 5.366 de atención educativa—, que “es manifiestamente desbordante”, admite Educación. Además, las escuelas cuentan con más de 150 aplicaciones para realizar los diferentes trámites, el 77% de las cuales tienen más de 10 años. Asimismo, los centros se ven obligados a responder hasta 40 encuestas o formularios que les llegan de los diferentes departamentos (Universidades, Salud…). Y un clásico: el colapso del programa Esfera —se usa para introducir las notas— en pleno periodo de evaluación.

Precisamente, la mejora de Esfera es una de las medidas clave del plan. Para mejorar el funcionamiento de la aplicación, se habilitarán servidores adicionales en las fechas de mayor demanda. Con todo, Educación también está buscando una nueva plataforma que sustituya el sistema actual.

Otra herramienta en desarrollo es la app Borsa, que servirá para que los interinos puedan aceptar o rechazar los nombramientos, un proceso que ahora se realiza por web o SMS. Asimismo, se implantará un sistema que usa la IA para resolver las reclamaciones de los docentes sobre estas adjudicaciones.

Para reducir el alto volumen de encuestas que deben responder los centros, se ha decidido crear un grupo de trabajo formado por los diferentes departamentos de la Generalitat que, en tres meses, elaborará una propuesta para concentrar todos los cuestionarios en solo tres anuales, al £ £estilo ómnibus, que abarquen diferentes ámbitos. El plan incluye otras medidas como hacer más breves los documentos pedagógicos o permitir que se puedan recuperar los datos de las becas comedor de un año a otro.

Pero hasta ahora también se han implementado soluciones, que han logrado reducir el 32% de datos a rellenar por parte de las escuelas, y el 46% en los institutos. También se han eliminado procedimientos, como la necesidad de firmar y enviar los horarios de los docentes, se han unificado todas las fechas de tareas en un único calendario o se han centralizado todas las aplicaciones en el portal de centros, entre otras medidas.