Los Mossos investigan la muerte de un hombre de 28 años en L’Hospitalet de Llobregat

La policía fue alertada de un tiroteo en el parque de Les Planes, en el que resultó herida otra persona

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre de 28 años el sábado por la noche en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Catalunya y pegada a Barcelona. El cuerpo fue avisado por testigos de que se produjo un tiroteo en el parque de Les Planes que afectó al fallecido y a otra persona que resultó herida.

En un comunicado, el cuerpo ha informado de sobre las 22:25 horas fue requerido para dirigirse a la avenida de Isabel la Católica del municipio por una pelea con dos personas heridas. El Sistema de Emergencias Médicas se personó en el lugar con cuatro dotaciones y atendió a las dos víctimas, pero una de ellas murió. La otra fue evacuada a un centro hospitalario. La investigación está bajo secreto de actuaciones.

La División de Investigación Central ha abierto una investigación para aclarar las causas del suceso. La investigación está bajos secreto de las actuaciones.