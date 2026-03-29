El vendaval azota el norte de Cataluña, con rachas de hasta 168 kilómetros en Portbou

El viento será el protagonista de este domingo en Cataluña, de componente norte y especialmente entre mediodía y primera hora de la tarde, informa el Servicio Meteorológico autonómico (Meteocat), que alerta de una situación peligrosa para realizar actividades en el exterior. Por ahora, el vendaval que azota el norte de Cataluña ha registrado rachas de hasta 168 kilómetros por hora en Portbou (Alt Empordà), 154 en el santuario de Queralt (Berguedà) o 135 en Darnius (Alt Empordà). El tiempo estará también alterado en el extremo norte del Pirineo, con nevadas continuadas y más de 30 centímetros de nieve nueva en cotas altas. Protección Civil recomienda restringir la movilidad en seis comarcas: Solsonès, Berguedà, norte de la de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà.

Ante la previsión de tiempo complicado, Protección Civil mandó el sábado por la noche un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de esas seis comarcas del norte de Cataluña. En el texto se recomendaba restringir la movilidad y las actividades en el exterior durante el domingo. Los trenes no circulan en los tramos Figueres-Portbou (Girona) y Vic (Barcelona)-Ripoll (Girona) por las condiciones meteorológicas previstas, al menos hasta las 13, informaron fuentes de Renfe.

El Meteocat ha actualizado los mapas de situación meteorológica de peligro esta mañana y alcanzan el grado 5 de 6 de peligro en el caso del viento, 4 de 6 en el caso del temporal por oleaje en el litoral norte, y 3 de 6 por nevadas en el pirineo occidental.

Solo hasta las 8 horas de la mañana Protección Civil ha recibido 111 llamadas vinculadas al episodio de viento en el tercio norte. Las temperaturas son muy bajas en alta montaña, con 12 grados bajo cero en Ulldeter. El Servicio Catalán del Tráfico avisa de dos carreteras cortadas por la nieve, la BV-4024 hacia Coll de Pal y la C-28 hacia el Port de la Bonaigua. Y es obligatorio el uso de cadenas en la C-13 Guingueta-Esterri d’Àneu, C-142b acceso al Pla de Beret, C-147 Esterri-Alt d’Àneu, C-28 entre Vielha e Mijaran-Naut Aran y Alt-Esterri d’Àneu.

Cataluña encadena desde otoño sucesivos temporales de nieve, lluvia y viento. El último vendaval fuerte se produjo en febrero, y se saldó con nueve personas hospitalizadas y Cataluña paralizada.