El túnel de la Rovira de Barcelona recuperará la normalidad después de un año y medio de obras

El túnel de la Rovira de Barcelona recuperará la normalidad esta semana después de un año y medio de obras para mejorar su seguridad, renovar el pavimento y las instalaciones y tratar patologías estructurales. El túnel —de hecho, tiene dos galerías—, preolímpico y con una longitud de 1,3 kilómetros, tiene una boca en el barrio del Carmel y otra en el Guinardó, y soporta a diario 18.000 vehículos que entran o salen de la ciudad por la Ronda de Dalt o que lo utilizan para sortear las colinas que hay entre los dos barrios desde la Ronda del Guinardó. La inversión del Ayuntamiento de Barcelona ha superado los 20 millones de euros.

Durante el año y medio de obras siempre se ha mantenido abierto el sentido de subida (por lo menos de día y utilizando la galería que no estaba en obras en cada momento). La gran novedad ahora es la reapertura también en sentido de bajada, de entrada a la ciudad, que ha permanecido cortado durante un año. El Ayuntamiento tiene previsto anunciar este lunes la fecha exacta. Es una reapertura muy esperada por los conductores que utilizan esta vía en sentido mar y que han utilizado recorridos alternativos menos directos durante meses, en una ciudad donde hay otras grandes obras en accesos como la Meridiana o el entorno de la plaza de Espanya.

La boca del túnel de la Rovira en sentido de bajada hacia el centro de Barcelona, este domingo, todavía cerrada. Massimiliano Minocri

En los últimos meses, desde noviembre de 2025, el túnel en sentido de salida había sido desviado por el tubo contrario y para acabar de ajustar las nuevas instalaciones ha habido cortes nocturnos. A comienzos de marzo, el tráfico de subida pudo volver a su tubo habitual y las previsiones ya apuntaban a la reapertura del sentido mar, un mes después, esta semana.

Los trabajos realizados en la infraestructura viaria, en concreto, se han centrado en la reparación de patologías estructurales y la mejora de la impermeabilización y drenaje (eran habituales y abundantes las goteras dentro del túnel en días de lluvia); la renovación del firme y la iluminación; y la implementación de medidas de seguridad y comunicaciones adaptadas a una infraestructura que se estrenó a finales de los años ochenta del siglo pasado, hace casi 40 años.

Una vez restablecidos los dos sentidos, cada uno por su tubo, en los próximos meses seguirán los cortes nocturnos, para terminar los trabajos necesarios en la puesta en marcha de cualquier infraestructura, precisaba el Ayuntamiento hace unas semanas.

Quienes transiten por el nuevo túnel podrán apreciar un pavimento “ultra fino”, como lo define el Ayuntamiento, una “cubierta sin fisuras” para reducir las filtraciones de agua, y un muro perimetral a lado y lado de los tubos para contener cualquier filtración. También se ha renovado la pintura en las bocas de los túneles, se han limpiado los paneles de acero del revestimiento interior y se han excavado tres galerías de conexión entre los dos tubos, de 42, 62 y 25 metros, que serán vitales en caso de emergencia para evacuar personas de un túnel al otro.

También se han instalado nuevos sistemas de radiocomunicaciones, megafonía, semáforos, barreras y cámaras de seguridad, sistemas de detección de incendios, de incidentes y puntos de socorro.