Protección Civil activa un Es-Alert en seis comarcas por el fuerte viento y riesgo de temporal

Un episodio de fuerte temporal provocó destrozos en el litoral catalán el pasado mes de enero. En la imagen, el paseo marítimo de playa Barca María, en Badalona.

Se recomienda restringir la movilidad y las actividades en el exterior durante el domingo

Protección Civil ha mandado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de seis comarcas del norte de Cataluña este sábado, ante la previsión de fuerte viento en las próximas horas. En el texto se recomienda restringir la movilidad y las actividades en el exterior durante el domingo. Los trenes no circularán este domingo en los tramos Figueres-Portbou (Girona) y Vic (Barcelona)-Ripoll (Girona) por las condiciones meteorológicas previstas, al menos hasta las 13, informan fuentes de Renfe.

Imma Solé, subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación que el mensaje se ha enviado a las comarcas del Solsonès, Bergueda, norte de la de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà.

El servicio Meteocat ha lanzado este sábado un aviso rojo para estas comarcas del Prepirineo y Pirineo ante la previsión de que un temporal de viento azote durante el domingo esa zona del territorio con rachas de 90 kilómetros por hora, velocidad que será superior en las cotas altas.

El temporal, ha explicado Solé, comenzará durante la noche del sábado pero se prevé que será especialmente intenso entre las 08:00 y las 20:00 horas del domingo.

El fuerte viento afectará, en general, a todo el territorio catalán, pero tendrá más incidencia en las comarcas que han sido objeto del mensaje de aviso, y también se prevé que sople con fuerza en la zona de Lleida y en el Camp de Tarragona, según las predicciones de Meteocat.

El temporal, además, irá acompañado de fuertes nevadas en la vertiente norte del Pirineo, con acumulaciones de entre treinta y cuarenta centímetros, lo que sumado al viento puede ocasionar ventiscas en algunas cotas.

Además, se prevé temporal de mar en la Costa Brava, en Girona, con un grado de peligrosidad de cuatro en una escala de seis y olas de más de 2,5 metros.

Ante este escenario, Protección Civil tiene activado en fase de alerta su plan de prevención Ventcat y su plan territorial de protección Procicat. “Pedimos prudencia por viento, nieve y oleaje”, ha reiterado Solé.

Protección Civil recomienda, por esos fenómenos, fijar los elementos de fachadas, evitar las zonas ajardinadas por la eventual caída de ramas, limitar las actividades en zonas naturales y estar atento en la conducción, especialmente en maniobras como el adelantamiento, entre otras medidas.

También recomienda no acercarse a escolleras, espigones o paseos marítimos y, en la montaña, por las nevadas, no salir de las zonas habilitadas, como por ejemplo las pistas de esquí.