La carretera entre Olot y Les Preses costará 470 millones y será soterrada en un 40%

El Govern licitará a lo largo de este 2026 el proyecto para construir la carretera variante entre Olot y Les Preses, en Girona, una obra de solo 11 kilómetros pero compleja, que tiene un presupuesto de partida de 470 millones de euros y cuyo trazado será soterrado en un 40%. Actualmente la carretera es de un solo carril por sentido, atraviesa Les Preses y soporta mucho tráfico (2.000 camiones al día). El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, han explicado este sábado en Olot que está previsto que las obras comiencen en 2027 y se alarguen cuatro años y medio. La infraestructura, pues, no estaría hasta 2031. En la presentación de la obra también ha participado el alcalde de Olot, Agustí Arbós (Junts) y se ha realizado entre protestas de colectivos agrícolas y de la Vall d’en Bas que se oponen a su construcción.

Se trata de una variante que ha generado movilizaciones de rechazo en los últimos meses entre agricultores y organizaciones de vecinos de la Vall d’en Bas por su impacto ambiental y en zonas agrícolas. En su parlamento, Illa, se ha referido implícitamente al rechazo y ha defendido que “gobernar es decidir” y que “el país no puede quedar parado”. “Hay que escuchar a todo el mundo, pero también hay que tomar decisiones”, ha afirmado el president, que ha puesto como ejemplo de esto mismo el proyecto para ampliar el Aeropuerto Josep-Tarradellas Barcelona El Prat, rechazado por sus dos socios de investidura, ERC y Comuns.

El actual trazado de la carretera C-152, en verde, y en azul el trazado de la futura variante entre Olot y Les Preses. GENERALITAT DE CATALUNYA

La carretera Olot-Les Preses es una obra que comenzó a estudiarse hace más de 30 años, en 1994. Paneque ha explicado que la nueva infraestructura viaria tendrá unos 11 kilómetros y permitirá mejorar la gestión de la movilidad, aportará mayor seguridad viaria y hará que los vecinos de la ciudad vean mejorada su calidad de vida, ha indicado. Ha destacado también la “complicidad” que ha existido entre el Govern de la Generalitat y los ayuntamientos afectados. Agustí Arbós (Junts), ha agradecido la colaboración del ejecutivo socialista, ha afirmado que “Olot no puede esperar más” y ha pedido que esta variante sea una realidad cuanto antes.

Una variante con siete enlaces con carreteras aledañas

El director general de Infraestructuras de la Generalitat, David Prat, ha informado de que la nueva vía estará soterrada en un 40%, contará con siete enlaces con carreteras aledañas y permitirá reducir un 60% el tráfico rodado que pasa por Les Preses (18.200 vehículos al día) y un 30% el que circula por Olot (más de 15.000). Ha asegurado que más que una nueva carretera se trata de una “variante de nueva generación” que busca la mayor integración posible con el territorio y afectar lo mínimo posible a la fauna. La licitación de la obra en sí se elevará hasta los 450 millones y se dividirá en cinco lotes, mientras que otros 20 millones se destinarán a actuaciones “compensatorias y complementarias”.