El Gobierno catalán ve en el nuevo ministro de Hacienda una oportunidad para afianzar la nueva financiación

La primera reacción que tuvieron algunos responsables de ERC al conocer los cambios en el Gobierno fue pensar que aquello no era una mala noticia. Ni entusiasmo ni desencanto. Más bien la sensación de que el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda es una oportunidad para recoser desde Cataluña las relaciones con el Ejecutivo central, aunque sin garantías. “Somos escépticos”, defienden fuentes de la cúpula republicana. El Gobierno de Salvador Illa en cambio, se muestra abiertamiente favorable al aterrizaje de un defensor de la reforma del sistema de financiación a Hacienda, como se expresó en sus tiempos como consejero de la Generalitat Valenciana. “Es un aliado”, aseguran fuentes del Govern.

Con las negociaciones para la cesión del IRPF a la Generalitat en punto muerto por la oposición de la hasta ahora titular de la cartera tributaria, María Jesús Montero, el relevo reabre un escenario bloqueado que incluso llevó al Govern de Salvador Illa a retirar el proyecto de Presupuestos autonómicos del trámite parlamentario por no tener garantizado el apoyo de los republicanos. “No parece una mala noticia. Veremos”, admiten desde la órbita parlamentaria de ERC. El ascenso del ministro de Economía Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente, el otro cargo que ejercía Montero, tampoco ha generado grandes anticuerpos.

En el Gobierno catalán el cambio resulta ha sentado muy bien. Fuentes de la Generalitat destacan que España es “discípulo” de Vicent Soler, uno de los expertos que ha asesorado al Govern con la nueva financiación. “Sabe de la infrafinanciación que sufren la Comunidad Valenciana y Cataluña y estamos seguros que actuará”, afirman estas fuentes.

Lo que más gusta de Arcadi España entre las filas republicanas es su pasado. Exconsejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Ximo Puig (PSPV), en 2021 se posicionó con claridad a favor de una “reforma urgente y necesaria” del sistema de financiación autonómica para “garantizar la igualdad y la equidad entre todos los españoles” y poner fin a la “discriminación que sufren las autonomías peor financiadas” como, ejemplificó, sufre la Comunitat Valenciana. Según el informe La liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, elaborado en 2025 por el centro de estudios Fedea con los últimos datos fiscales disponibles, la Comunidad Valenciana fue el segundo territorio que menos recursos recibió por habitante ajustado del sistema de financiación (249 euros menos que la media), peor que Cataluña.

Conocido por mostrar un perfil moderado y pragmático, el conocimiento de España sobre la financiación autonómica y de los desequilibrios del sistema se presenta como una carta a favor para mostrar una mayor sensibilidad a las peticiones fiscales de ERC. Sin embargo, España siempre ha reclamado “soluciones estructurales”, tanto en la reforma del sistema como en la resolución de la “deuda histórica”, y ha insistido en que el debate debe abordarse desde el “acuerdo” y no como “una lucha entre las distintas comunidades”. Y ahí aparece el “escepticismo” de ERC. Sin un trato directo con el nuevo ministro de Hacienda, nadie se atreve a aventurarse a señalar hasta dónde llegará la predisposición de España para proponer profundas reformas del sistema de financiación.

Su presencia en el Gobierno se alumbra ahora fundamental para hacer encajar todas las piezas de cara a aprobar los Presupuestos catalanes antes del 31 de julio, fecha que socialistas y republicanos establecieron como límite. ERC reclama una propuesta “igual o mejor que la cesión” del IRPF como posible alternativa para aprobar las cuentas; y el president Salvador Illa pretende centrar la negociación en aquello que está a su alcance para reducir la dependencia de la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados. La reforma de Sánchez a su Ejecutivo, en todo caso, se anuncia como una buena señal para impulsar los acuerdos autonómicos también desde Madrid y dejar atrás la fricción que generaba el perfil de Montero, considerado desde ERC como mucho más político que técnico.

Precisamente el presidente de la Generalitat felicitó este viernes a Carlos Cuerpo por su ascenso y al nuevo inquilino de la cartera de Hacienda. “Tenemos por delante retos trascendentales para seguir generando prosperidad compartida, social y territorial en Cataluña y en España, y para liderar una Europa fiel a sus valores y a su modelo social”, ha afirmado en un mensaje en ‘X’ tras el nombramiento de ambos.

En otro mensaje, Illa ha agradecido a la exvicepresidenta Montero su “compromiso y valentía” en favor de una España plural. “Gracias también a María Jesús Montero por tu compromiso y valentía en favor de una España plural, solidaria y justa, donde Cataluña y el resto de comunidades podamos desplegar todas nuestras capacidades”, en referencia implícita a los avances en el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con el Govern y con ERC.