Los Mossos identifican a 181 personas con 162 antecedentes en un operación especial en la AP-7

Los Mossos d’Esquadra han ampliado la acción contra la multirreincidencia a las autopistas y vías de alta capacidad de Cataluña con el plan Kanpai Pista, un operativo que este viernes se ha saldado con 3 detenidos (con 27 antecedentes), así como 181 personas identificadas que acumulaban 162 antecedentes. Los agentes también han parado 151 vehiculos, uno de los cuales ha sido inmovilizado.

El plan, activado el pasado enero, es una extensión del dispositivo Kanpai que estrenaron los Mossos en abril de 2025 para luchar contra la delincuencia reincidente implicando de forma transversal a todo el cuerpo e incorporando el análisis de datos de inteligencia para mejorar la detención y neutralización de los delitos.

Desplegado en la AP-7, la C-32, la C-25, la A-2, la AP-2 y otras vías de alta capacidad de Cataluña, el nuevo plan persigue sobre todo los hurtos a vehículos privados y los robos de cargas de camiones llevados a cabo por los conocidos como “teloneros”, que se dan en las áreas de servicio y descanso y en los arcenes.

Durante sus tres primeros meses de funcionamiento, se han realizado 41 detenciones, lo que supone un aumento del 65 % con respecto al mismo período de 2025, y se han intervenido un total de 29 vehículos, 11 de los cuales habían sido robados, además de haber activado 11 órdenes de alejamiento para hurtadores y 17 para teloneros, algunas de puntos concretos y otras en la totalidad de la vía.

Los hechos delictivos detectados en las carreteras se han reducido en un 37 %, de 622 a 394, en comparación con los datos de 2025; y han aumentado un 171 % las identificaciones de vehículos, que han alcanzado las 2.327; un 148 % la identificación de personas, hasta llegar a las 2.568; y un 117 % la presencia policial en las vías.

En el marco del plan, que tiene el objetivo de evitar los 4.000 delitos que cometen anualmente los delincuentes persistentes en las carreteras, los Mossos han desplegado este viernes en autopistas y vías rápidas un total de 266 agentes, que han identificado a 144 vehículos y han intervenido un automóvil.

Además, la pasada noche, durante un dispositivo ordinario del plan, la policía detuvo a un hombre relacionado con un robo tipo “telonero” que había sustraído la carga de un camión en el área de servicio del Montseny, en la AP-7, lo que ha permitido recuperar 299 cajas de zapatos valoradas en 15.000 eros, además de una furgoneta y dos vehículos de alta gama.

La AP-7, “corredor crítico”

Según las cifras de los Mossos, hay actualmente 40 hurteros especializados y 35 teloneros actuando en las vías rápidas catalanas, mayoritariamente en la AP-7, considerada el “corredor crítico” por concentrar el 85 % de los delitos cometidos en 2025, en las zonas Metropolitana Norte y de Girona.

Los hurteros suelen actuar de día, desplazándose en vehículos de alquiler y en grupos de entre 2 y 3 personas que localizan a las víctimas, normalmente extranjeras, para convencerlas de que tienen una rueda pinchada con la finalidad de que se detengan en áreas de servicio o en el arcén y ahí robarles las pertenencias.

Los teloneros, por su parte, actúan de noche, en grupos de entre 5 y 6 personas que viajan en vehículos robados con los que acceden a las áreas donde se estacionan los camiones, de los que cortan las lonas para sustraer las cargas de valor y llevárselas en furgonetas.

Para combatirlos, el plan Kanpai Pista combina el patrullaje uniformado, servicios de paisano e investigación centralizada en las sedes policiales, tareas que desarrollan en colaboración las Unidades de Seguridad Ciudadana (USC), la de Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), la Brigada Móvil (BRIMO), la Unidad Operativa de Movilidad (UOM), la División de Investigación Criminal (DIC) y los agentes encargados del control de tráfico.

“La prioridad de este dispositivo es hacer un patrullaje intenso y homogéneo para garantizar la fluidez informativa entre el cuerpo”, ha detallado el jefe de la división de tráfico de los Mossos, Chema Montero, quien ha insistido en que trabajan de forma coordinada por todo el territorio para “difuminar los límites de las regiones”.

El intendente Miquel Hueso, subjefe de la Comisaría Superior Territorial, ha añadido que este es un “dispositivo vivo”, que cada dos semanas reúne a las regiones policiales de toda Cataluña -a excepción de las de Barcelona y los Pirineos- para valorar el avance y desarrollo de la delincuencia vial y adaptar la respuesta del cuerpo a sus características.

Desde la activación del plan Kanpai Pista, se han hecho cuatro dispositivos extraordinarios contando el de este viernes, dos de ellos dedicados a la detención de teloneros y los otros dos, a hurteros.