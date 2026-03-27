El pleno del Ayuntamiento de Barcelona da luz verde a las obras del futuro Thyssen

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente este viernes la modificación del plan general metropolitano (MPGM) para la construcción del Museo Carmen Thyssen Barcelona en el Palau Marcet, el antiguo Cine Comedia. La modificación ha recibido los votos a favor del PSC, Junts, PP y Vox, mientras que BComú y ERC han votado en contra. La luz verde consistorial a este plan se vislumbró a inicios de marzo, cuando Junts acordó con el gobierno municipal la modifiación planteada por el equipo de Collboni.

El plan de reforma que se ha aprobado supone ciertos cambios respecto a la propuesta inicial. Además de modificar la volumetría de las dos plantas que se edificarán por encima del inmueble, se ha reducido el número de metros cuadrados destinados al uso comercial o complementario, pasando de un 25% (2.750 metros cuadrados) a un 16% (1.760 metros cuadrados). El acuerdo que ha salido hoy adelante contempla prohibir que un eventual restaurante tenga entrada desde la calle, como se preveía en los documentos iniciales. En el hall del museo se propuso el espacio de restauración, una librería especializada, una tienda del museo y una dedicada a productos culturales. El Consistorio tumbó en verano la proposición de incluir la tercera tienda y, ahora, el restaurante pasaría a una terraza interior que no se verá desde la calle. Finalmente, los comercios han pasado a ser una tienda propia del museo y una librería especializada.

Si bien el proyecto todavía debe pasar por Subcomisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat para su aprobación definitiva, los responsables del futuro museo han valorado positivamente el resultado del pleno de hoy. “Es un gran orgullo comprobar cómo, poco a poco, va avanzando este proyecto personal en el que he depositado tanta ilusión y esfuerzo”, ha manifestado una de las impulsoras del proyecto, Carmen Thyssen. “Es una idea que tenía desde hace años y cada vez está más cerca el momento en que el Museu pueda abrir sus puertas. Será el día en el que todos puedan disfrutar de una singular colección que me ha llevado tanto tiempo y dedicación reunir”, ha añadido.

Apertura prevista en 2028

El museo, que tiene prevista su apertura en 2028, contará con dos plantas inferiores dedicadas al arte catalán de los siglos XIX y XX de la colección permanente de Cervera, entre las que se incluyen obras de Ramon Casas, Eliseu Meifrèn o Santiago Rusiñol, entre otros, y una selección inédita de la Colección Carmen Thyssen. En ese planta se ubicarán las dos tiendas del museo, así como el acceso a un auditorio, y en las plantas superiores se emplazarán las exposiciones temporales y el nuevo restaurante.

El proyecto de reforma lo firman el estudio de arquitectura barcelonés OUA y el británico Casper Mueller Kneer Architects, por encargo de la plataforma de inversión inmobiliaria Stoneweg. Jaume Sabater, CEO de la compañía inversora, ha valorado “con gran alegría y responsabilidad” el resultado del pleno de hoy. Por su parte, el estudio barcelonés ha celebrado “este hito, que sólo hace que confirmar el trabajo realizado” y el equipo alemán de arquitectos ha comunicado sentirse “orgulloso de formar parte de este increíble proyecto” frente a “un edificio del que la mayoría de los barceloneses se sientan orgullosos”.

La remodelación del futuro museo Carmen Thyssen supone renovar completamente el interior del inmueble, respetando las fachadas del Palau Marcet, que serán restauradas y recuperarán su color inicial, pero elevando su cota de altura. La volumetría que se añadirá sobre el actual edificio ha sido muy debatida desde que se hicieron públicos los primeros renders (imagen digital para simular el aspecto final) y ha sufrido una transformación considerable desde entonces. La volumetría nueva, dos plantas añadidas sobre el palau Marcet, ya no será la máxima permitida que se había planteado inicialmente y se ha suavizado en aspecto y forma.