El gobierno de Albiol vota en contra la reapertura del albergue de Badalona

La oposición de Badalona de forma unitaria ha convocado un pleno extraordinario realizado este viernes para abordar la “crisis del sinhogarismo” en la ciudad, tras la muerte de cinco personas en la calle en lo que va de año. Los grupos políticos han reclamado reabrir el albergue municipal de Can Bofí Vell, reforzar los recursos de servicios sociales, revisar los protocolos de atención y poner en marcha un comedor social. El gobierno del alcalde, Xavier García Albiol (PP), ha rechazado la reapertura del equipamiento, cerrado desde 2024, y ha asegurado que el proyecto del comedor social “ya está en curso” y se someterá a votación en la primera quincena de abril, un “trámite administrativo”, tras el cual las obras podrían comenzar en el segundo semestre de 2026.

La sesión, convocada por PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem, ha iniciado con un minuto de silencio en homenaje a las personas fallecidas en la calle este año y ha estado marcada por un tono de fuerte reproche al gobierno municipal. Los grupos políticos han reclamado un cambio de modelo en la atención a las personas sin hogar tras una serie de acontecimientos en los últimos meses: el desalojo del B9 a las puertas de Navidad, mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña; la muerte de cuatro personas sin hogar en lo que va del año y el reciente desalojo de alrededor de 30 personas que malvivían bajo el puente de la C-31. Aïda Llauradó Álvarez, concejala por Badalona En Comú Podem ha afirmado que el alcalde “No solo no ha mostrado condolencias, sino que ha optado por la criminalización y la deshumanización de las víctimas”. Entre el público también ha estado representantes de las entidades sociales que, esta semana, han firmado una declaración solicitando refuerzo en la atención de las personas sin hogar, incluyendo la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell.

Con mayoría absoluta (18 de 27 concejales), el gobierno del PP ha rechazado la propuesta de la reapertura del equipamiento. La portavoz del gobierno y responsable de Servicios Sociales, Eva Guillén, ha atribuido el cierre ocurrido en 2024 a problemas de gestión y a deudas acumuladas por anteriores ejecutivos. “La situación del albergue es consecuencia directa de la mala gestión de gobiernos anteriores”, ha afirmado Guillén. Además, ha subrayado que las deficiencias técnicas de mantenimiento en el edificio hacían “inviable el modelo anterior.”

La oposición ha insistido en que la creación de un comedor social “está en curso desde 2024” y no sustituye la necesidad de un recurso de acogida permanente. Dolors Sabater, concejala de Guanyem Badalona, ha criticado al gobierno municipal de no impulsarlo por “motivos políticos y no administrativos”.

Durante el pleno, Albiol ha defendido también la actuación municipal en el desalojo del antiguo instituto B9, ejecutado a finales de 2025, y ha insistido en que se ofreció atención a las personas consideradas vulnerables por los servicios técnicos. “Ni todos del B9 eran vulnerables. La comisión técnica determinó que alrededor de 50 personas lo eran y fueron atendidas”, ha afirmado el alcalde del PP. La decisión sigue generando protesta entre algunos de los vecinos de Badalona. Ángela Valeiras, médica jubilada que acogió en su casa a seis antiguos residentes, estuvo presente en la sesión y ha cuestionado ese criterio: “Si no tienen papeles, no tienen trabajo y no tienen dónde dormir, no sé quién es vulnerable para el alcalde”, ha lamentado.